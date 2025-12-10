Sofya'da açılan 'Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türk standı ilgi görüyor

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Uluslararası Kitap Fuarı"nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı stant ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Halk Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Uluslararası Kitap Fuarı"nda, Türkiye'den 6 yayınevi yer alırken toplam 150 yayınevi, 100 bini aşkın eser sunuyor.

Standı ziyaret eden Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018'den sonra ilk kez bu çapta Sofya'da kitap fuarına katılıyoruz. Çok büyük ilgi olduğunu görmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Standımız sayesinde hem Bulgar dostlarımız hem soydaşlarımız Türk edebiyatı ile tanışıyor, bilgilerini genişletiyor. Hem de bizler, Bulgar edebiyatı ile ilgili burada bilgi sahibi oluyoruz. Bulgarcaya çevrilmiş eserlerimiz de var. Fuar, Bulgar dostlarımıza Türk edebiyatını keşfetmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Sofya'da ve Bulgaristan genelinde kültürel faaliyetlere çok önem verdiklerini vurgulayan Uyanık, "Bu, son 10 gün içerisinde düzenlediğimiz ve katıldığımız 4'üncü büyük kültürel etkinlik oluyor. Bu etkinlikler, iki toplumun yakınlaşmasına vesile oluyor." diye konuştu.

Uyanık, kasımın sonunda Mestanlı şehrinde, dünya spor tarihinin efsanelerinden biri olan Naim Süleymanoğlu'nun anı evinin açılışıyla başlayan etkinlikler dizisine "Sofya'dan İstanbul'a" resim sergisinin açılışı ve Türk Kahvesi Günü'nün de eklendiğini söyledi.

Büyükelçilik olarak kültürel etkinliklere gelecek yıl da ağırlık vereceklerini belirten Uyanık, "Birçok projemiz daha şimdiden hazır. Buradaki Bulgar dostlarımızı, soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Ulaş Kırlı da "Fuarların sadece kitapların sergilendiği alanlar değil; halklar, kültürler arasında bir diyalog köprüsü yarattığını düşünüyorum. O açıdan buradaki etkileşimi görmek benim için heyecan verici. Şu ana kadar katılım da gayet güzel gidiyor. Gelecek misafirler Türk yazarların Bulgarca yayınlarını da görebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara ilk kez katılan yayınevi temsilcileri de ilgiden memnun olduklarını belirtti.

"Uluslararası Kitap Fuarı", 14 Aralık Pazar günü sona erecek.