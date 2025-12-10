Haberler

Sofya'da açılan "Uluslararası Kitap Fuarı"nda Türk standı ilgi görüyor

Sofya'da açılan 'Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türk standı ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 'Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin stantı büyük ilgi gördü. Fuar, Türk edebiyatını Bulgar dostlara tanıma fırsatı sundu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Uluslararası Kitap Fuarı"nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı stant ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Halk Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Uluslararası Kitap Fuarı"nda, Türkiye'den 6 yayınevi yer alırken toplam 150 yayınevi, 100 bini aşkın eser sunuyor.

Standı ziyaret eden Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018'den sonra ilk kez bu çapta Sofya'da kitap fuarına katılıyoruz. Çok büyük ilgi olduğunu görmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Standımız sayesinde hem Bulgar dostlarımız hem soydaşlarımız Türk edebiyatı ile tanışıyor, bilgilerini genişletiyor. Hem de bizler, Bulgar edebiyatı ile ilgili burada bilgi sahibi oluyoruz. Bulgarcaya çevrilmiş eserlerimiz de var. Fuar, Bulgar dostlarımıza Türk edebiyatını keşfetmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Sofya'da ve Bulgaristan genelinde kültürel faaliyetlere çok önem verdiklerini vurgulayan Uyanık, "Bu, son 10 gün içerisinde düzenlediğimiz ve katıldığımız 4'üncü büyük kültürel etkinlik oluyor. Bu etkinlikler, iki toplumun yakınlaşmasına vesile oluyor." diye konuştu.

Uyanık, kasımın sonunda Mestanlı şehrinde, dünya spor tarihinin efsanelerinden biri olan Naim Süleymanoğlu'nun anı evinin açılışıyla başlayan etkinlikler dizisine "Sofya'dan İstanbul'a" resim sergisinin açılışı ve Türk Kahvesi Günü'nün de eklendiğini söyledi.

Büyükelçilik olarak kültürel etkinliklere gelecek yıl da ağırlık vereceklerini belirten Uyanık, "Birçok projemiz daha şimdiden hazır. Buradaki Bulgar dostlarımızı, soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Ulaş Kırlı da "Fuarların sadece kitapların sergilendiği alanlar değil; halklar, kültürler arasında bir diyalog köprüsü yarattığını düşünüyorum. O açıdan buradaki etkileşimi görmek benim için heyecan verici. Şu ana kadar katılım da gayet güzel gidiyor. Gelecek misafirler Türk yazarların Bulgarca yayınlarını da görebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara ilk kez katılan yayınevi temsilcileri de ilgiden memnun olduklarını belirtti.

"Uluslararası Kitap Fuarı", 14 Aralık Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
title