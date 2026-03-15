SMA'lı Melek'e destek için bin kişi, iftar programında bir araya geldi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde SMA Tip 2 teşhisi konulan Şaduman Melek Çoruh'un (9) tedavi giderlerinin karşılanması için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla bin kişilik iftar programı düzenlendi.

SMA Tip 2 hastası Şaduman Melek Çoruh'un tedavi giderlerinin karşılanması için başlatılan yardım kampanyasına destek amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla Keşan'daki bir düğün salonunda yaklaşık bin kişinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. İftara, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, eşi Şengül Özcan, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İftar sonrası ise dua edildi.

'BİR ANNE OLARAK BU İŞİ BİR AN ÖNCE ÇÖZMEK İÇİN GAYRET EDİYORUM'

Çoruh'un annesi Melike Giray, kızının hayata tutunabilmesi için herkesin elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Bu organizasyonda herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Şu anda kampanyada yüzde 9 oranındayız. Hayırsever iş insanlarının da sayesinde güzel bir iftar programı organize edildi. Şimdiye kadar birçok organizasyon yaptık ve birçok insan katkıda bulundu. Herkes bu yolda Melek'in yaşaması için, yaşama tutunabilmesi için, sağlığına kavuşması için bir şeyler yaptığını görüyorum ve mutlu oluyorum. Keşan ve Malkara halkına teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. İftara yoğun ilgi gösterdiler. Etkinliklerimiz hızla devam edecek. Bunu yapmak zorundayız. Kampanyayı ilerletmemiz gerekiyor. Melek'in yaşı ilerliyor, ağırlığı artıyor. Bir anne olarak bu işi bir an önce çözmek için gayret ediyorum. Onun için mücadele veriyorum. Kızımın günden güne kasları eriyor. Gerçekler acı ama bir yandan da hayatta güzel şeyler oluyor. Organizasyonlar düzenleniyor, duyarlı insanlarımız var. İnsanlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

MELEK'TEN TEŞEKKÜR

Şaduman Melek Çoruh ise "Kampanyaya destek veren ve iftar yemeğine gelen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. İftar programı, sema gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı