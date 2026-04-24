Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar: "(Bakan Fidan) O harika bir insan ve harika bir iş çıkarıyor"

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Türkiye'nin, anlaşmazlıkları ve çatışmaları yatıştırmaya çalışan çok başarılı bir dış politika yürüttüğünü belirterek, "Türk tarafında ve mevkidaşım Hakan Fidan'da gerçekten takdir ettiğim bir şey bu. O harika bir insan ve harika bir iş çıkarıyor." dedi.

Bakan Blanar, resim sergisine katılmak için geldiği Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Blanar, son günlerde oldukça yoğun bir programdan geçtiklerini dile getirerek, "Bu çalkantılı dönemde, enerji kaynakları ve benzeri konularda pek çok çatışma ve zorlukla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Slovakya Maliye Bakanı Ladislav Kamenicky'nin, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nin de desteğiyle düzenlediği resim sergisine destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Blanar, "Bu, Türkiye ile harika bir ilişkimiz olduğunun açık bir işaretidir. Sadece stratejik ortak olarak harika bir ilişkimiz olduğu için değil, aynı zamanda bugünlerde birbirimize çok yakın olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Erkan Özoral'dan da övgüyle bahseden Bakan Blanar, "harika" diye nitelendirdiği Özoral ile iyi bir işbirliği yaptıklarını söyledi.

Blanar, günümüzde pragmatizme çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin, anlaşmazlıkları ya da her türlü çatışmayı istikrara kavuşturmaya çalışan çok başarılı ve oldukça dengeli bir dış politika yürüttüğünü hissediyorum. Türk tarafında ve mevkidaşım Hakan Fidan'da gerçekten takdir ettiğim bir şey bu. O harika bir insan ve harika bir iş çıkarıyor."

Blanar ayrıca, Türkiye'nin NATO içerisindeki rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Blanar, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğunu ve bu bağlamda çok önemli bir değer olarak gördüklerini kaydetti.

Şu anda uluslararası hukukun büyük ölçüde aşındığına dikkati çeken Blanar, dünyanın hızla değiştiğini ve bir dönüm noktasında olduklarını kaydetti.

Blanar, "Şimdi hangi yolu seçeceğimize karar vermemiz gerekiyor, çünkü süper güçler kendi çıkarlarını gözetiyorlar." dedi.

Slovakya gibi orta veya küçük bir ülke olarak sahip oldukları "sözde" en güçlü silahın uluslararası hukuka bağlılık olduğunu vurgulayan Blanar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve görüyorum ki Türkiye, bu durumda durumu istikrara kavuşturmaya, çatışmanın arabuluculuğuna katkıda bulunmaya çalışarak harika bir iş çıkarıyor ve bu, bizim de izlememiz gereken yoldur. Dolayısıyla bunun, Avrupa Birliği'nin (AB) tüm üyeleri, ayrıca NATO'nun tüm üyeleri ve Birleşmiş Milletler'in (BM) tüm üyeleri için büyük bir zorluk olduğunu düşünüyorum."

Blanar, Slovakya olarak durumu çözüme kavuşturmak, her üyeyi uluslararası hukuka bağlılığa geri döndürmeye çalışmak ve BM'yi reform etmeye çalışmak amacıyla 2028-2029 döneminde BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliği için adaylık koyduklarını aktardı.

Bunu, gelecek nesiller için bir görev olarak yapmaları gerektiğinin altını çizen Blanar, aksi durumda, daha fazla anlaşmazlık ve daha fazla çatışmanın yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Blanar, "Karşılıklı işbirliği, büyüme, refah ve elbette güvenlik için barışa çok ihtiyacımız var. İnsanların politikacılardan beklediği şey, refah, sosyal yardımlar ve güvenlik, bu çok önemli. Bu, tüm uluslarla ve Türkiye ile birlikte bizim sorumluluğumuzdur." şeklinde konuştu.