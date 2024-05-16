Üye Girişi
Haberler

Slovakya Başbakanı Saldırıdan Kıl Payı Kurtuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya Başbakanı Robert Fico, saldırıya uğradı ancak ölümden kıl payı kurtuldu. Yeni Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, durumunun hala ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Slovakya'da 15 Haziran'da göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, dün saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun ölümden kıl payı kurtulduğunu bildirdi.

Pellegrini, Fico'nun tedavi gördüğü hastaneye ziyaretinin ardından basına yaptığı açıklamada, Başbakan'ın vücuduna isabet eden kurşunların birkaç milimetre farklı bir yere gelmesi durumunda, kendisinden "merhum başbakan olarak bahsediyor olacaklarını" söyledi.

"Kıl payı ölümden kurtuldu"

"Başbakan Robert Fico ölümden kıl payı kurtuldu." diyen Pellegrini, durumunun hala ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Pellegrini, "Onunla sadece birkaç dakika konuşmama izin verildi. Çünkü şu anki durumu dikkatini dağıtacak herhangi bir dış unsur olmaksızın, huzur ve sessizlik gerektiriyor." dedi.

Başbakan'ın önünde zor ve önemli bir sürecin olduğunu dile getiren Pellegrini, ülke kurulduğundan bu yana ilk defa "kırmızı çizginin aşıldığına, bütün bir millet olarak bunun farkına varılması gerektiğine" dikkati çekti.

Saldırganın herhangi bir grupla bağlantısı yok

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok da saldırgana ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Estok, saldırganın eylemi tek başına gerçekleştirdiğini, sağ ya da sol herhangi bir aşırıcı örgüte üye olmadığını, nisanda gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında saldırıyı yapmak için plan yaptığını kaydetti.

Saldırganın iktidar karşıtı çok sayıda gösteriye katıldığını, hükümetin politikalarına karşı çıktığı için bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Estok, saldırı kapsamında 32 kişinin daha sorgulandığı bilgisini verdi.

Bu arada, saldırı sonrasında toplanan Slovakya Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede olağanüstü hal ilan edilmeyeceğini ancak hedef olasılığı olan siyasilerin güvenliklerinin arttırıldığını duyurdu.

Başbakan Fico'nun yakın korumalarının saldırgana ilk müdahalelerine ilişkin de bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Fico'ya suikast girişimi

Fico, başkent Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, bu sabah yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun ameliyat sonrasında durumunun istikrarlı olduğunu ancak hala ciddiyetini koruduğunu duyurmuştu.???????

Kaynak: AA / Güncel

Robert Fico Slovakya Politika Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Bakmadan Geçme

Aldatmak 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 17 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 17 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! Minnesota TW Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor Düello oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Perşembe 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor eleme adayları kim? 16 Mayıs Perşembe Survivor potada kimler var? Survivor kim kazandı? 16 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Kıran kırana mücadelenin yaşanacağı Survivor All Star 2024't Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe? #121641616 #12161416 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kobani Davası'nda kimler ceza aldı, kimler beraat etti? Selahattin Demirtaş neden ceza aldı, suçu neydi? Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi ilde? Eyvah Eyvah 3 konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 3 ne zaman çıktı, hangi şehir ve ilçede çekildi?
Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title