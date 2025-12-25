'6. Skyroad ile Keşfet' fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Albayrak Medya'nın dijital markası Skyroad'un "Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet" temasıyla bu yıl altıncısını düzenlediği "Skyroad ile Keşfet" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ilk günden bugüne sosyal sorumluluk projeleriyle de insanlara dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugünlere gelmelerinde en büyük sebebin destekçileri olduğunu belirten Hanönü, "İlk günden bugüne kadar ödül törenimize emek, katkı veren bütün ekip arkadaşlarıma ve jürimize teşekkür ediyorum." dedi.

Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan da yarışmanın artık geleneksel bir hale geldiğini vurgulayarak, "Meslek hayatımın en güzel söyleşilerinden birini Ara Güler'le yapmıştım. Fotoğrafla ilgili benim için hep kılavuz olan bir şey söylemişti. 'Ben ünsiyet kurmadığım herhangi birini, bir mekanı ya da bir durumu hayatım boyunca hiç çekmedim.' demişti. Fotoğrafı sanat yapacak şey de varsa bence bütün sanatlar için ünsiyet kurma başarısıdır." diye konuştu.

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin ise fotoğrafın bir hikaye anlatma sanatı olduğunu aktararak, "Skyroad olarak seyahat, kültür-sanat alanlarında hem Türkiye hem de dünyadaki gelişmeleri, yenilikleri bazen haberci, bazen influencer, bazen yazar refleksiyle ve metotlarıyla takipçilerimizle buluşturuyoruz. Fakat bu yıl önceki yıllardan biraz farklı. Yapay zeka ve teknoloji, görsel üretim konusunda inanılmaz bir hızla bambaşka bir noktaya geldi. Yapay zeka ile üretilen görüntüler, fotoğrafın yerini gerçekten tutabilir mi? Bu soru aslında yeni değil. Tarihte defalarca 'Fotoğraf bitti' denilmiş. Sinema çıktığında, televizyon geldiğinde, video her yere yayıldığında da her seferinde aynı şey olmuş. Fotoğraf biçim değiştirmiş ama varlığını sürdürmüş." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya bu yıl 6 bin fotoğrafla başvuru yapıldı

Türkiye turizmi ve seyahat kültürüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yarışmaya bu yıl 6 bin fotoğrafla başvuru yapıldı.

Proje danışmanlığını Ömer Lekesiz'in üstlendiği jüride yer alan Anadolu Ajansı kıdemli foto muhabiri Elif Öztürk, fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz ve İsmail Küçük, Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş ve manzara fotoğrafçısı İlhan Eroğlu kazananları belirledi.

İbrahim Öner, "Tarihin Önünde Antrenman" adlı çalışmasıyla "Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü"ne değer görüldü.

"Cep Telefonu Fotoğrafları" kategorisinde birinciliği "Çölde Direniş" başlıklı fotoğrafıyla Fatma Şehnaz Aydoğdu, ikinciliği de "Deniz Kenarında Özgürlük" fotoğrafıyla Eda Selin İskender elde etti.

"Drone Fotoğrafları" dalında birinciliği Adıyaman'dan "Nemrut Dağı" çalışmasıyla Songül Geyik, ikinciliği de Afyonkarahisar'dan "Afyon Kalesi" çalışmasıyla Emrullah Akgün kazandı.

"Profesyonel Seyahat Fotoğrafları" kategorisinde ise "Yeşil Cami" fotoğrafıyla Sare Kural birinci, "Yıldırım" fotoğrafıyla da Hamdi Yaman ikinci oldu.