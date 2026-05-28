Bayram ziyaretleri CHP'de sürüyor: 'Çok seslilik zenginliktir'

(ANKARA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partilerin CHP Genel Merkezi'ne ziyaretleri sürüyor. Saadet Partisi, Anahtar Partisi ve Adalet Partisi heyetleri CHP'yi ziyaret ederek bayramlaştı.

CHP Genel Merkezi'ndeki kabulde, konukları karşılayan ve ağırlayan CHP heyetine İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlık etti. Heyette ayrıca Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

Saadet Partisi heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tunçtan yer aldı. CHP'ye yönelik polis müdahalesini değerlendiren Tekin, "Biz siyasi partilerin, yargıya güvenin arttırılmasını çok önemsiyoruz. Ülkenin çok fazla sorunu var ama en önemli sorun adalet sorunu. Biz adaletin ülkede temin edilmesi ile bir çok problemin zaman içerisinde çözülebileceğini düşünüyoruz" dedi.

CHP'nin köklü bir parti olduğunu, sorunların zaman içerisinde konuşularak çözüleceğini ve CHP'nin iktidar yürüyüşüne kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Adalet sadece yargıyı ilgilendirmiyor. Hayatın her alanını etkiliyor. Bu yüzden diyalog kapılarının açık olmasını, ortak sorunlara ortak çözüm üretmenin gerekli olduğunu ifade ediyoruz" diye konuştu.

Saadet Partisi heyetinin ardından Anahtar Partisi heyeti CHP Genel Merkezi'ne geldi. Anahtar Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Sadık Aydos, Zafer Demir ile Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nagihan Saraç Ceylan ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muammer Özkan yer aldı.

Ziyarette CHP'ye yönelik polis müdahalesi ve 38'inci Olağan Kurultay hakkında verilen iptal karar da gündeme geldi. Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Demir, bayramın özellikle CHP'de yaşanan gelişmeler nedeniyle zor geçtiğini belirterek, "İnşallah bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunları çözer. Çünkü size ihtiyacı var bu memleketin. Özellikle böyle ana muhalefet partisinin zor zamanlardan geçmesi hiçbirimizin işine gelmez. O yüzden inşallah bir an önce atlatırsınız. Yeniden güzel bayramlarda tekrar buluşuruz" dedi.

CHP'li Kılıç, Demir'in sözlerini üzerine, CHP'deki iki ayrı bayramlaşma programını kastederek, "Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti, ülkenin kurucu partisi ve demokrasiyi de içinde yaşatan bir parti. Çok seslilikler olur Ama gün geldiğinde biz bir arada bu ülkenin sorunlarına odaklanıp iktidar yolculuğumuzu devam ettiririz. O yüzden her yerde çok bayramlaşmanın hiçbir mahsuru yok. Olabildiğince bayramlaşmak gerekiyor. Çünkü bu bayramlar bize yeniden paylaşmayı, sevgiyle kucaklaşmayı, dayanışmayı, kardeşlik duygularımızı yeniden pekiştiriyor" diye konuştu.

Kılıç'ın ardından tekrar konuşan Demir, "86 milyon koca bir aileyiz. O aileyi ayakta tutmamız lazım. Aile içerisinde her şey olabiliyor. Ama bir aile dağılmaz, Dağılmamalı" dedi.

Anahtar Partisi'nin ardından Adalet Partisi CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Adalet Partisi'nin heyetindeyse Genel Sekreter Ferhat Beran, Genel Başkan Yardımcıları Sahavet Filiz Erdoğdu ve Fatih aydın yer aldı.

Kaynak: ANKA