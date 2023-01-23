Siyasette 'Karne hediyesi' polemiği! Hamza Dağ, muhalefete sert sözlerle yüklendi

İstanbul'da bir ilkokul öğrencisinin, kasapta kendisine mikrofon uzatan muhabire "Annem karne hediyesi olarak et aldı" demesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Videoya yorum yağdı, muhalefet ise öğrencinin sözleri üzerinden hükümeti hedef aldı. Ailenin olayı yalanlamasının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi.

Cuma günü öğrenciler karne alırken muhabirin sorduğu soruya bir çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" demesi gündemi sallamıştı. Bu sözlere birçok isimden tepki gelirken ailesi olayı yalanladı. Ailenin ifadelerinden sonra AK Partili Hamza Dağ, "Bir çocuğun tüm masumiyetiyle söylediği bir cümleyi, siyasetinize alet ederek, kirlettiniz. Gerçeğin, sizin siyaseten kullanabilmek için "arzu ettiğiniz" gibi olmadığı ortaya çıktı. Mahcubiyet, özür, utanma…" dedi.

"ANNEM KARNE HEDİYESİ ET ALDI"

Muhabirin soru sorduğu çocuk, "Annem karne hediyesi et aldı" demişti. Muhabir çocuğu tebrik ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzatmıştı.

ANNE İDDİALARI YALANLADI

Anne Nihal Güney Sabah gazetesine konuşarak fakir olmadıklarını söyledi. Şişli'de yaşadıklarını, ev ve arabaları bulunduklarını söyleyen Nihal Güney, her zaman söz konusu kasaba alışverişe gittiklerini söyleyen Güney, olay günü de tavuk almak üzere kasaba girdiğini kaydetti. Çocuğun bu sözlerine bazı isimlerden tepkiler gelmişti.

İşte o tepkilerden bazıları;