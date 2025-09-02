Haberler

Sivas'ta Zabıtalara Skuter Dağıtımı

Sivas'ta Zabıtalara Skuter Dağıtımı
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tarihi alanlarda devriye yapacak zabıtalarına skuter dağıttı. Zabıta Müdürü Nuri Çayır, bu yeni modelin çevreye duyarlı olduğunu ve hızlı müdahale imkanı sunduğunu belirtti.

Sivas'ta skuterli zabıtalar göreve başladı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bazı zabıtalara skuter dağıtıldı.

Zabıta Müdürü Nuri Çayır, yazılı açıklamasında, zabıta ekiplerinin çevreye duyarlı skuterlerle tarihi alanlarda devriye görevinde bulunacağını belirtti.

Çayır, tarihi alanlarda görev yapacak zabıtaların görev alanıyla ilgili konularda hizmet vereceğini aktararak, "Hem kültürel mirasa saygılı hem de hızlı müdahale imkanı sunan bu yeni denetim modeli, geçmişin izlerini geleceğe güvenle taşıyacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
