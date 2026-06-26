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Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı

Türk tekstil devi resmen iflas etti! Mahkemeden suç duyurusu kararı
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Dünya çapındaki markalara dokuma kumaş üreten Bursa merkezli Üstün Tekstil hakkında iflas kararı verildi. Konkordato sürecinden çekilen şirket için mahkeme, iflasa hükmederken aktif varlıkların usulsüz şekilde azaltıldığı şüphesi nedeniyle "hileli iflas" kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bursa merkezli Üstün Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, şirket ile yetkilisi Şenol Üstündağ'ın konkordato taleplerinden feragat etmesi üzerine mahkeme, 24 Haziran 2026 itibarıyla şirketin iflasına karar verdi. İflas sürecinin "basit tasfiye" usulüyle yürütülmesine hükmedilirken, konkordato kapsamında uygulanan tüm tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevi sona erdi.

SUÇ DUYURUSU KARARI

Mahkeme kararının en dikkat çeken bölümü ise şirket hakkında suç duyurusu yapılmasına hükmedilmesi oldu. Konkordato komiserinin raporları ve duruşmadaki beyanlar doğrultusunda, şirketin aktif varlıklarının şüpheli şekilde azaltıldığı değerlendirilirken, mahkeme heyeti Türk Ceza Kanunu'nun 161. maddesinde düzenlenen "hileli iflas" suçu kapsamında soruşturma başlatılması için iflas kararının kesinleşmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasına karar verdi.

DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM YAPIYORDU

2010 yılında kurulan Üstün Tekstil, her sezon yenilenen koleksiyonlarıyla dünyanın önde gelen markalarına kadın giyim dokuma kumaşı üretiyordu. İhracat odaklı faaliyet gösteren şirket, uzun yıllar uluslararası markalara tedarik sağlayan firmalar arasında yer aldı.

İflas süreci ve şirket varlıklarına ilişkin iddialarla ilgili işlemler, Bursa İflas Müdürlüğü ve adli makamlar tarafından yürütülecek.

Kaynak: Haberler.com
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