İBB Yöneticisi Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devam eden çalışmalar sonucunda 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eski İBB çalışanı olduğu iddia edilen kişinin önce aracın bulunduğu sokakta etrafı gözlemlediği, ardından eğilerek Karaal'ın aracına takip cihazı taktığı görüldü. Kişinin takip cihazını takmadan önce bir araca bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı