Sivas'ta Zabıta Ekiplerinden Gece Denetimi

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte gece denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında artan yoğunluk ve vatandaşların talepleri doğrultusunda gece denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Denetimlerde, kamuya açık alanlardaki işgallerin kaldırılması, izinsiz veya saat dışında yapılan müzik yayınları, ruhsatsız ya da ruhsat türüne aykırı faaliyetler konusunda esnaflara gerekli uyarılar yapıldı.

Vatandaşlara da park ve bahçelerde çevre temizliğine özen göstermeleri çağrısında bulunuldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Aksu Parkı ve tarihi Kent Meydanı'nda yapılan denetimlere Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır da katıldı.