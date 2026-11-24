Sivas'ta görev yapan özel eğitim öğretmeni Çiğdem Darıcı, ilkokula giden ikisi kardeş olan 3 albinolu öğrencisini sevgiyle geleceğe hazırlıyor.

Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümünden 2005'te mezun olan ve 2007'den bu yana mesleğini sürdüren iki çocuk annesi Darıcı, 303 öğrencisi bulunan Atatürk İlkokulu'nda mesleğini sürdürüyor.

Okulda oluşturulan özel eğitim sınıfında albinolu (vücuda renk veren melanin pigmentinin doğuştan eksikliği veya hiç olmaması nedeniyle ortaya çıkan genetik durum) 2. sınıf öğrencisi Mehmet Anıl Coşkun (7) ve kardeşi 1. sınıf öğrencisi Elif Ceylin Coşkun (6) ile 1. sınıf öğrencisi Furkan Enes Gölbaşı'na (6) eğitim veren Darıcı, mesleğini özveriyle yapıyor.

Çiğdem Darıcı, AA muhabirine, üniversiteyi severek okuyup bitirdiğini söyledi.

Öğrencilerle ilk buluştuğunda ne kadar doğru bir karar verdiğini fark ettiğini belirten Darıcı, "Hani 'İnsan sonradan öğretmen olmuyor da öğretmen doğuyormuş' derler ya ben de bu mesleği severek yapıyorum. Rabbim izin verdiği müddetçe de yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

"İlk yıllar biraz zor olmuştu"

Darıcı, öğretmenlik hayatında zorlandığı zamanlar olduğunu ancak hiçbir zaman pes etmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle birleştirilmiş sınıf olduğu zaman, farklı dersler, farklı konular oluyor. Az gören ve hiç görmeyen öğrencilerle bir arada olduğum zaman zorlanıyorum ama severek yaptığım için güzel gidiyor. Benim için ilk yıllar biraz zor olmuştu. Sonra öğretmenliği yaparak, yaşayarak öğrendiğim için şu an çok memnunum, severek de yapıyorum. Üniversite okuyan, üniversiteyi bitirip hayata atılan öğrencilerim var. Onları hayata kazandırmak, onların ilk adımına şahit olmak, onların temelini atmak çok güzel bir duygu. Güzel haberlerini aldığımda da çok mutlu oluyorum."

Öğrencilerini mezun olduktan sonra iyi yerlerde görmenin kendisini gururlandırdığını kaydeden Darıcı, 19 yılı aşkın sürede 50'den fazla öğrenciyi mezun ettiğini söyledi.

Darıcı, bu yıl albinolu 3 özel öğrenciye eğitim verdiğini, sosyal becerilerini de geliştirerek onları geleceğe hazırladığını anlatarak, "İnanılmaz bir duygu, evlatlarıma vermediğim emeği onlara verdiğimi görebiliyorum. Bunun için de çok mutluyum." dedi.

"Sınıflarımızda büyüteçli kamera sistemlerimiz var"

Okul ve sınıf imkanlarının çok güzel olduğunu vurgulayan Darıcı, "20 yıl öncesine göre şu an çok iyi durumdayız. Sınıflarımızda akıllı tahtalarımız var, büyüteçli kamera sistemlerimiz var. Çocuklar kendi büyüteçleriyle de yapabiliyor. Yazıcılarımız var, kontrastlı çıktılar alabiliyoruz. Bakanlığımız destek veriyor. Zaman zaman materyaller gönderiyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Elif Ceylin Coşkun da okulunu ve öğretmenini çok sevdiğini söyledi.

Güzel ders işlediklerini ve sınıfta bazen oyun oynadıklarını anlatan Coşkun, öğretmeninin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA