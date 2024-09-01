Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta kuraklık nedeniyle Pusat Barajı'nın suları çekildi, 16 yıl sonra köy ve mezarlık gün yüzüne çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat Barajı'nın suları kuraklık sebebiyle çekilince, 16 yıl boyunca sular altında kalan Maden köyü ve mezarlık gün yüzüne çıktı. Barajın su seviyesinin düşmesiyle birlikte köy ve mezarlık tamamen görülebilir hale geldi.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde Pusat Barajı'nın suları kuraklık nedeniyle çekilince, Maden köyü ile mezarlığı 16 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Baraja yakın Alanyurt köyünün muhtarı Celal Aksoy, "Baraj son 4 aydır yağış almadığı için baya alçaldı. Bu sene tamamen çekildi ve Maden köyü tamamen gözüktü. Hiç bu kadar düşmemişti" dedi.

Hafik ilçesine bağlı Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri, Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı'nın 2002 yılında yapımının tamamlanması ve 2008 yılında su tutmasıyla su altında kaldı. Baraj nedeniyle 3 köy ise taşındı. Barajdaki su seviyesi, bu yıl Sivas'a verilen su, tarım arazilerinin sulanması ve kuraklık nedeniyle düştü. Suyun çekilmesiyle Maden köyü ile mezarlığı tamamen gün yüzüne çıktı. 16 yıldır sular altında olan köy yıllar sonra ilk defa görüldü.

Baraj su tutunca bölgede yeni yerleşim yerine taşınan Alanyurt köyünün muhtarı Celal Aksoy, "Baraj son 4 aydır yağış almadığı için baya alçaldı. Bu sene tamamen çekildi ve Maden köyü tamamen gözüktü. Hiç bu kadar düşmemişti. İş nedeniyle köye çok gidip geliyordum. Tarımsal sulama, Sivas'a verilen su ve kuraklık nedeniyle su bu derecelere kadar düştü" dedi.

Köylülerden Fuat Yıldız ise "Baraj 2008 yılında suyun gözü kapandığından bu zamana kadar, bu yılki kadar çekilme olmamıştı. Su altında kalan köy Maden köyüydü. Bu köy hiç bu şekilde açılmamıştı. Mezarlarında bir kısmı suyun içindeydi. Ama şu anda hepsi tamamen suyun dışında" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Maden Köyü Maden Hafik Sivas Yaşam Güncel Haberler

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

 Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı
Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti

Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 1-2 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 1-2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 1-2 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi 1-2 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi 1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title