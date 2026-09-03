Kelkit Irmağı'nda Kayıp Genç Kız İçin Arama Yeniden Başladı
Sivas Koyulhisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada kaybolan 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda AFAD ve Kızılay ekipleri, bot, termal dron ve yeraltı görüntüleme cihazıyla arama çalışması başlattı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına, Ankara AFAD ve Türk Kızılaydan 20 kişilik ekip katılıyor.
Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Ekipler suda bot yardımıyla ve kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor.
Çalışmalarda yeraltı görüntüleme cihazı ile termal dron da kullanılıyor.
Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.