Haberler

Kelkit Irmağı'nda Kayıp Genç Kız İçin Arama Yeniden Başladı

Kelkit Irmağı'nda Kayıp Genç Kız İçin Arama Yeniden Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Koyulhisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada kaybolan 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda AFAD ve Kızılay ekipleri, bot, termal dron ve yeraltı görüntüleme cihazıyla arama çalışması başlattı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına, Ankara AFAD ve Türk Kızılaydan 20 kişilik ekip katılıyor.

Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Ekipler suda bot yardımıyla ve kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor.

Çalışmalarda yeraltı görüntüleme cihazı ile termal dron da kullanılıyor.

Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
Çin'in yeni kozu gökyüzünde! Kanadındaki detay dikkat çekti

Gökyüzünde ilk kez görüntülendi
İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor

İstanbul'da can pazarı! Ekipler zamanla yarışıyor
Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce donup kaldı

Telefon ekranında arkadaşının kocasını görünce şoke oldu
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

Fenerbahçe ve iki yıldız futbolcusuna soruşturma
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namaz sırasında skandal hareket! Polis hemen harekete geçti