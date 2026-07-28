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Sivas'taki Kazada Hayatını Kaybeden 5 Yaşındaki Kerem Ali Polat Orhangazi'de Toprağa Verildi

Sivas'taki Kazada Hayatını Kaybeden 5 Yaşındaki Kerem Ali Polat Orhangazi'de Toprağa Verildi
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Sivas'ta otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Kerem Ali Polat, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan babası Resul Polat, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

SİVAS'ta otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kerem Ali Polat (5), Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada yaralanan Kerem'in babası Orhangazi Helva Köyü Derneği Başkanı Resul Polat, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Kaza, 26 Temmuz tarihinde Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu Aşağı Kale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayburt'taki bir cenazeye katılmak üzere Bursa'nın Orhangazi ilçesinden ailesiyle birlikte yola çıkan Resul Polat yönetimindeki 16 BNK 722 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Kerem Ali Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü baba Resul Polat ile araçta bulunan H.P., S.P. ve A.P. ise kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

H.P.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, S.P. ile A.P. Taburcu edildi. Kazada yaşamını yitiren Kerem Ali Polat'ın cenazesi, Sivas'taki işlemlerinin ardından Orhangazi'ye getirildi. Kerem için Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Tedavisinin ardından cenaze törenine katılan baba Resul Polat, taziyeleri kabul ederken, güçlükle ayakta durabildi. Kerem Ali Polat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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