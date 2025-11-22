Haberler

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

Güncelleme:
Sivas'ta 9 gündür kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Musa Uygun, köyüne 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu.

  • Musa Uygun (77), Sivas'ta 9 gündür kayıptı ve arazide ölü bulundu.
  • Musa Uygun, Armutlu köyü Elmalı mevkisinde dere yatağında Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.
  • Uygun'un cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta evinden çıktıktan sonra kaybolan ve 9 gündür haber alınamayan Musa Uygun (77), arazide ölü bulundu.

Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun, 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı. Akşam saatlerinde köy minibüsü ile evine dönen Uygun, iddiaya göre köy yol ayrımında minibüsten indi. Yaklaşık 2 kilometrelik yolu kar yağışı altında yürüyerek gitmeye çalıştığı öğrenilen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı.

DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Köylülerin ihbarıyla AFAD ve arama-kurtarma ekipleri, arazide arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle arazide kaybolduğu düşünülen Uygun'u arama çalışmalarının 9'uncu gününde, Armutlu köyü Elmalı mevkisinde, kendi köyüne 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma ekibi tarafından ölü bulundu.

Uygun'un cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Goger:

Bu yaştaki bir yaşlıyı kar, altında 2km uzaklıktaki yol ayırımında bırakmak ne demek. Sorsan milliyetçiyiz dindarız diyecekler. Ahlâksızlık

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Ben öldükten sonra arastirmanin ne geregi var sanki katili hapse atacaklar.ha katilin adi Ekrem olursa o zaman yandi birine ters baksa isi bitti demir parmaklilikrin arkasinda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
