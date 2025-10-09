Haberler

Sivas'ta Afet Eğitimi Düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında, afetlere hazırlık ve müdahale yöntemleri ele alındı. İlçe protokolü ve kamu kurum amirlerinin katıldığı eğitimde, olası afet senaryoları üzerinde çalışmalar yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve afetlere hazırlık seviyesini artırmak amacıyla AFAD İl Müdürlüğü tarafından eğitim programı düzenlendi.

Akıncılar Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile Sivas AFAD İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Eğitimde, afet ve acil durumlara müdahalede izlenecek yöntemler, kurumlar arası işbirliği, görev ve sorumluluklar ile Türkiye Afet Müdahale Planı temel ilkeleri ele alındı.

AFAD uzmanları tarafından verilen sunumlarda, özellikle depremler başta olmak üzere sel, yangın ve diğer afet türlerinde yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimde, ilçe genelinde olası bir afet durumunda hızlı ve etkin müdahale için senaryolar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
