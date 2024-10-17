Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) son dakika deprem açıklaması geldi. Dün Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de Sivas sarsıldı. Afad'ın verilerine göre, merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 11.29'da kaydedilen sarsıntı, yerin 10.57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan, merkez üssü olarak Sivas'ın Akpınar ilçesini işaret eden Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 3.6 kilometre olarak açıkladı.

10 DAKİKA ARAYLA 2. DEPREM

Sivas, bu depremden sadece 10 dakika sonra ikinci bir depremle daha sarsıldı. Saat 11.39'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afad'a göre deprem, yerin 22.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİ ŞİMŞEK: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Sivas Valisi Yavuz Şimşek, depremlerin ardından yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediğini belirtti. Vali Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şuana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremler sonrasında yaptığı açıklamada Sivas'ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.