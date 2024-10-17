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Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem

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Dün Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de Sivas sarsıldı. AFAD'a göre, Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) son dakika deprem açıklaması geldi. Dün Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de Sivas sarsıldı. Afad'ın verilerine göre, merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 11.29'da kaydedilen sarsıntı, yerin 10.57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan, merkez üssü olarak Sivas'ın Akpınar ilçesini işaret eden Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 3.6 kilometre olarak açıkladı.

10 DAKİKA ARAYLA 2. DEPREM

Sivas, bu depremden sadece 10 dakika sonra ikinci bir depremle daha sarsıldı. Saat 11.39'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afad'a göre deprem, yerin 22.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİ ŞİMŞEK: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Sivas Valisi Yavuz Şimşek, depremlerin ardından yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediğini belirtti. Vali Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şuana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremler sonrasında yaptığı açıklamada Sivas'ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Malatya Güncel Deprem Sivas AFAD

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Yorumlar (22)

VATAN BOZKURTLAR:

Allah bizleri uyarıyor ama bizler halen akıllanmıyoruz tabi bu sözlerim inançlı insanlara...

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Selim Şahin Şahin:

İslam Dini'ne göre EN BÜYÜK GÜNAHLAR : 1-Zina...... 2- İçki..... 3- Kumar..... Türkiye'de bu günahların hepsi "7 YILDIZLI" olarak işleniyor........... KASAS SURESİ, 59. Ayet : ""...... Biz geçmişte zulüme batmış olmayan hiçbir toplumu çarpmadık !!!"" (HEPSİ, ZULÜME, KÖTÜLÜĞE, AHLAKSIZLIĞA BATMIŞLARDI..... ONUN İÇİN ÇARPTIK !!!).................. Herkes aklını başına toplasın !!!....................

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Emre Gök:

Rabbim yardım eylesin kun fe ye kun

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Hasan Turk:

Kiş geliyor yagmur sulari yer altina iniyor. Faylar yumusuyor oynuyor deprem sicas gozuyle bakmiyor yerin alti ustuyle ilginlenmiyor gorevini yapiyor.geçmis olsun.

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emre yılmaz:

Sivas'ın Akpınar diye bir ilçesi yok köyü var bir kere de doğru düzgün haber yapın

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H.K K.H:

Kış demek deprep demek sanki

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Sihirbazın Çırağı:

Tüm kaidelerin istisnası vardır. Şu kaide hariç: Kuvvet kimde ise söz O'nundur.

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Ender YILDIRIM:

sivasın akpınar diye ilçesi mi var ? bence yok bay editör.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Fay hattı 1999 yılından sonra Marmara bölgesinden, Doğu ve İç Anadolu bölgesine doğru geçmiş bulunmaktadır.

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Damla Sengul:

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