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Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenler anıldı

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Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler anma programıyla anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve diğer katılımcılar, olay yerinde toplandı ve hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Konuşmalarda, cinayetlerin takipçisi olunacağı vurgulandı.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Emek (EMEP) Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, bazı milletvekilleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi konfederasyonları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.

Sloganlar atan grup, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

Burada olaylarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

Daha sonra bazı dernek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşma yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 yıl önce hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Bakırhan, ezilenlerin, sömürülenlerin, katledilenlerin, cinayete, katliamlara kurban gidenlerin davasının takipçisi olacaklarını belirterek, "Birlikte mücadele edeceğiz. Bir gün muhakkak gerçek sorumlular açığa çıkartılacaktır. Gerçek sorumlular açığa çıkartılana kadar Alevi dostlarımızla, yoldaşlarımızla, kurumlarımızla mücadelemize devam edeceğiz. Kesinlikle bu ülkede yaşanılan hiçbir cinayet, katliam cezasız kalmayacaktır." dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise ailelerin acısını paylaştığını dile getirerek, "Biz bugün burada sadece 31 yıl önce yaşadığımız bir acıyı anmıyoruz. Yüreği bizimle birlikte olan milyonlarca yurttaşımız bu davanın bir zaman aşımı olmadığını hep beraber göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ise Sivas'ta ve diğer illerde yaşanan katliamları unutturmayacaklarını vurguladı.

Notlar

Anma programı için kentte güvenlik önlemleri alındı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle yaklaşık 2 bin 500 polis görev yaptı.

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah araç trafiğine kapatıldı.

Yürüyüşün başlangıç noktası Seyrantepe Mahallesi'nden Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar olan güzergahtaki bazı noktalarda arama yapıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli'nin "utanç müzesine" dönüştürülmediği gerekçesiyle anı köşesine karanfil bırakmadı.

Aileler, eski Madımak Oteli girişindeki camın önüne karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncer Bakırhan Seyit Aslan Özgür Özel Erkan Baş DEM Parti Sivas Politika Güncel Haberler

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