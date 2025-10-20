Haberler

Sivas'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Sivas'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlar, devlet ve vatandaş arasında köprü olduklarını vurguladılar. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Sebahattin Kartal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kartal ve beraberindeki muhtarlar, daha sonra Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.

Eskimez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhtarlarımız mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızın taleplerini devlete ulaştıran, yerel sorunların çözümünde aktif rol üstlenen katılımcı bir yönetim anlayışıdır, önemli bir paydaştır." dedi.

Kartal ise muhtarların devlet ve vatandaş arasında bir köprü olduğunu söyleyerek "Muhtarlarımız her zaman mahallelerimizde ve köylerimizde gayretle çalışıyor. Vatandaşımızın refah ve mutluluğunun artması için gayret sarf ediyoruz. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Kartal ve beraberindekiler, daha sonra kurumları ziyaret etti, ilçedeki bir lokanta da kurum amirlerine ve muhtarlara yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.