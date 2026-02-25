Haberler

Sivas, Kayseri ve Yozgat için kuvvetli kar uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağını ve ulaşımda aksama ile buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu.

Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Yağışın, yarın gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
