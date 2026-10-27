Sivas Belediyesi sanayi sitesine 112 acil sağlık istasyonu ve ASM yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sivas Belediyesi tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 4 Eylül Sanayi Sitesi bölgesindeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Uzun, imzalanan protokol kapsamında belediye tarafından 300 metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesisin, tamamlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredileceğini söyledi.

Tesisin donanım ve tefrişat işlemlerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceğini belirten Uzun, özellikle sanayi sitesinde çalışan esnafın iş kazası, yaralanma ve ani rahatsızlık durumlarında acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA