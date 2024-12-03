Şişli'de ölümlü kazaya karışan ehliyetsiz polisin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de geri manevra yaparken polis aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarparak birinin ölümüne diğerinin ise ağır yaralanmasına neden olan polis memuru Gülseren Uzun'un yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müşteki taraf, tanık polis memuru Volkan Avcı, taraf avukatları, kazada yaralanan Ayşegül Tofan ve sanık polis memuru Gülseren Uzun Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"DAHA ÖNCE ARACI İLERİ-GERİ ALABİLDİĞİM İÇİN YARDIM ETTİM"

Tutuklu sanık Gülseren Uzun savunmasında daha önce emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin doğru olduğunu belirterek, "Olay günü saat 08.00 sıralarında devriye ekiplerde görevliydim. Ekip arkadaşım olan Volkan Avcı ekip aracına binmek istedi ama dubalara denk gelince 'Biraz arabayı arkaya alır mısın?' dedi. Polis okulunda ehliyet almaya hak kazanmış olduğum ve daha önce aracı ileri-geri alabildiğim için aracı geri almak istedim. Frene bastım, vitesi R konumuna getirdim. Frenden ayağımı çektiğimde araç bir anda geri manevra yaptı, 1-2 metre geri ilerledi. Hemen aracı durdurdum. Araçtan inip baktığımda ise iki kişiyi yerde gördüm. Şok oldum. Yaralının bilincinin kapanmaması için elinden tutarak yardım etmeye çalıştım, sağlık görevlilerini aradım." dedi. Kısmi sorumlu olduğu belirtilen raporlar sorulduğunda ise sanık Gülseren Uzun, "Diyecek bir şeyim yok, ben o kişiyi görmedim." diye konuştu.

"KİMSEYİ ANNESİZ BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Olayın görevi esnasında yaşanan bir kaza olduğunu ve bilerek yapmadığını ifade eden polis memuru, "Ben bu mesleği insanlara yardım etmek için seçtim. Kimseyi bilerek incitecek bir insan değilim. Vefat ettiği için çok üzüldüm. Düzgün yemek yiyemedim, çok kilo verdim. Psikolojimi çok etkiledi. Ben her gün o kadına dua ettim. Ben de bir annenin evladıyım, ben de 13 yaşından beri babasız büyümüş bir kızım. Kimseyi de annesiz bırakmak istemedim. Yaşananlar için çok üzgünüm. Ben olayın bilinçli taksir olduğunu kabul etmiyorum. Hiçbir polis memuru böyle bir olayı isteyerek gerçekleştirmez." şeklinde konuştu.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Kazadan sağ kurtulan Ayşegül Tofan ise, "Olay tarihinde Osmanbey istikametinde yürüyordum. Ergül Hanım da karşı kaldırımdan geliyordu. Ergül Hanım'la aynı hizaya geldik fakat o arkamda kaldı. O sırada bir ses duydum ve Ergül Hanım'ın duvarla araba arasına sıkıştığını gördüm. Ben şikayetçi değilim." ifadelerini kullandı.

"EHLİYETİ OLMAYAN HERKES ARAÇ KULLANAMAYACAĞINI BİLİR"

Kazada eşi vefat eden Dursun Kaya, şikayetçi olduğunu belirterek, "İki tane çocuğum annesiz kaldı. Bir tanesi 7 yaşında. Sanığın acemi olduğu belli. Ehliyeti olmayan herkes araç kullanamayacağını bilir. Hala inanamıyorum. Araç kime zimmetli? Yetkililerin hepsinden şikayetçiyim. Kamu davasına katılma talebim var." dedi.

"HER ŞEY 1-2 SANİYEDE GERÇEKLEŞTİ"

Olay anında orada bulunan polis memuru tanık Volkan Avcı ise, "Gülseren arkadaşım benden 5 dakika önce görevi devralmıştı. Ehliyetim var ancak sanığın ehliyeti olup olmadığını bilmiyorum. Ben 2012 yılından beri ne manuel ne otomatik hiç araba kullanmadım. Kapıyı açmaya çalıştım ama demir dubalardan kaynaklı kapıyı açamadım. 'Arabayı hafif geriye alabilir misin?' dedim. Arkadaşım da aracı R konumuna getirdi. Ben o sırada arabanın dışındaydım. Basit bir olaydı, trafiğe girmeyecektik. Araç bir anda kontrol kaybetti. Şok oldum. Her şey 1-2 saniyede gerçekleşti. Hemen 112'yi aradık. Ayşegül Hanım daha hafif yaralıydı. Ergül Hanım'ın bilincini açık tutmaya çalıştık." diye konuştu.

"MAHKEME AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE OLMALIDIR"

Müşteki avukatı, "Mahkememizde davada bir ağır yaralı, bir ölü vardır. Mahkeme ağır ceza mahkemesinde olmalıdır. Biz, bilinçli taksirle yargılanması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Savcı mütalaasında, TCK 53 kapsamında sanığın polis memuru olması sebebiyle, mahkeme kararı doğrultusunda kamu görevi yapmaktan menedilmesi gibi ve ek cezaların uygulanması, CMK 100 ve devamı uyarınca tutukluluğun devamını istedi. Sanık avukatları ise, müvekkillerinin basit taksirle yargılanması gerektiğini belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme heyeti, mahkemenin görevsizliğine karar vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve polis memuru Gülseren Uzun'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru Gülseren Uzun'un "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde, 10 Eylül 2024 günü saat 08.30 sıralarında meydana gelmişti. Cadde üzerinde geri manevra yapan polis memuru Gülseren Uzun, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarpmış kadınlardan biri hayatını kaybetmiş diğeri ağır yaralanmıştı. Olayın ardından polis memuru tutuklanmıştı.