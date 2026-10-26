Sırrı Sakık, ağabeyi ve iki çocuğun dosyası için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

(ANKARA) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, ağabeyi Abdulsamet Sakık ile 2015 yılında Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öldürülen Muhammed Aydemir ve Orhan Arslan'ın dosyalarının aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na iki ayrı dilekçeyle başvurduğunu açıkladı. Sakık, "Adalet, dosyaları raflardan indirmekle değil, hakikatin üzerindeki örtüyü kaldırmakla mümkündür" dedi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, faili meçhul dosyaların araştırılması amacıyla iki ayrı dilekçeyle Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu duyurdu. Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların araştırılması için harekete geçmesi ve Bakanlık bünyesinde bir daire başkanlığı kurması üzerine iki ayrı dilekçeyle başvuruda bulundum. 1992'de HEP Gaziantep İl Başkanı olduğu dönemde, kentin en işlek noktalarından birinde uğradığı suikast sonucu katledilen ağabeyim Abdulsamet Sakık'ın ve 2015'te Ağrı'nın Diyadin ilçesinde çalıştıkları fırında katledilen çocuklar Muhammed Aydemir ile Orhan Arslan'ın dosyalarının bütünüyle aydınlatılmasını istedim.

Aradan yıllar geçti. Acılar dinmedi, sorular cevapsız kaldı, ailelerin adalet arayışı hiç bitmedi. Biz bu ülkede yalnızca faili meçhulleri değil, çoğu zaman faili bilindiği halde cezasız bırakılan cinayetleri de konuşuyoruz. Çünkü adalet, dosyaları raflardan indirmekle değil, hakikatin üzerindeki örtüyü kaldırmakla mümkündür. Dileğim, geçmişte karanlıkta bırakılan bütün dosyaların yeniden ele alınması; hiçbir siyasi kimliğe, hiçbir inanca ve hiçbir toplumsal kesime bakılmaksızın hakikatin ortaya çıkarılmasıdır."

Kaynak: ANKA