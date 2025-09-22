Şırnaklı Ayetullah Uslu, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ni Kazandı

Şırnak'ta Şükrü Geliş Fen Lisesi'nden mezun olan Ayetullah Uslu, üniversite öğrencisi ağabeyinden etkilenerek İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne yerleşti.

Şırnak'ta yaşayan Abdurrahman Uslu, 2 yıl önce Şükrü Geliş Fen Lisesi'nden mezun olarak İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu'nu kazandı.

Şükrü Geliş Fen Lisesi'nde okuyan Ayetullah Uslu da ağabeyinin kazandığı üniversiteye yerleşmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandı.

Katıldığı sınavda aldığı 538 yerleştirme puanıyla Türkiye sıralamasında TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) 293'üncü, sayısal sıralamasında 752'nci olan Ayetullah Uslu, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne yerleşmeyi başardı.

Aynı lisenin 10. sınıfında okuyan kız kardeşi Züleyha Uslu da ağabeyleriyle aynı üniversitenin Yapay Zeka ve Veri Mühendislik Bölümü'nü kazanmayı hedefliyor.

"4 yıl boyunca ağabeyim rehberlik etti"

Ayetullah Uslu, AA muhabirine, sınavda elde ettiği başarının kendisini sevindirdiğini, düzenli ders çalışması sonucu bu başarının geldiğini söyledi.

Sabah saatlerinde ders çalışmanın kendisine büyük avantaj sağladığını anlatan Uslu, "Ders çalışırken, rehberlik almak da çok önemli. Bu konuda 4 yıl boyunca ağabeyim rehberlik etti. Ders çalışma düzenimi ayarlayan ve beni motive eden kişi oldu. Ağabeyim İTÜ'yü kazandıktan sonra en büyük hayalim onun okuduğu üniversitede mühendislik okumaktı. Allah'a çok şükür bu hayalime kavuştum. Ailem ve öğretmenlerimin de bu konuda büyük destekleri oldu. Özellikle sınav yılında her türlü desteği bana sağladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sınav döneminde teknolojiden uzak durmaya çalıştığını, bu sürede sadece derslerine odaklandığını ifade eden Uslu, hep mühendis olmayı hayal ettiğini belirtti.

Ağabey Abdurrahman Uslu da kardeşinin sınavda gösterdiği başarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kardeşinin eğitim hayatı boyunca çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Uslu, "Üniversiteye hazırlık sürecinde onu motive ettim. 4 yıl boyunca düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışarak girdiği sınavda güzel bir başarı elde etti." diye konuştu.

Züleyha Uslu da ağabeylerini örnek aldığını, aynı üniversitenin Yapay Zeka Mühendisliği Bölümünü kazanmayı hedeflediğini anlatarak, başarılı olmak için çalıştığını kaydetti.

Okulun biyoloji öğretmeni İlknur Temur, Ayetullah'ın hep başarılı bir öğrenci olduğunu, İTÜ'ye yerleşmesinin sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Okul müdürü Cahit İnal ise okul olarak öğrencilerin başarılı olması için çalıştıklarını, her yıl yaklaşık 80 öğrenci mezun ettiklerini dile getirdi.

İnal, şunları söyledi:

"2024-2025 eğitim yılında da 80 öğrenci mezun ettik. Bunların 33'ü üniversiteye yerleşti. 12'si tıp, 5'i diş hekimliği, 7'si mühendislik fakültelerine, diğerleri de hukuk ve diğer branşlara yerleşti. Bunlardan en güzel sonucu da Ayetullah aldı. Çok güzel bir başarı, okul olarak gurur duyduk. Gurur kaynağımız oldu. Öğrencimizi tebrik ediyor, üniversite eğitiminde başarılar diliyorum."