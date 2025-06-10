Şırnak'ta şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu

Şırnak'ta şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, Terör Örgütü PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına kurulan kütüphane törenle açıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, Terör Örgütü PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına kurulan kütüphane törenle açıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle Güçlükonak'ın Fındık beldesindeki anaokulunda, oyuncaklar ve materyallerle donatılan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" kuruldu.

Kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende konuşan Vali Birol Ekici, Türkiye Yüzyılı'nda çocukların daha iyi yetiştirilebilmesi için bu kütüphanelerin, okulların önemli olduğunu söyledi.

Ekici, şunları kaydetti:

"Terörsüz bir Türkiye'de çocuklarımız böyle yerlerde, ovalarda, bahçelerde özgürce dolaşacaklar. Buralarda özgürce oynayacaklar. Öğretmenlerimiz derslerini özgürce anlatıp evlerine gidebilecek. Bu aşama son derece önemli. Bu güvenlik meselesinin sağlanmış olması çok önemli. Takdir edersiniz ki adaletin, güvenliğin olmadığı bir yerde okumak, mal mülk sahibi olmak düşünülemez. Bu çocuklarımızın geleceği için çok önemli projeler. Onlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İçişleri Bakan Müşaviri ve Dernek Başkanı Hatice Atan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere kütüphanenin kurulmasında desteği olan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Proje ile özellikle köy baskınlarında şehit olan bebek ve çocukların isimlerini yaşatacaklarını bildiren Atan, "Bu kütüphane Çevrimli köyünde 9, Karageçit ve Bulmuşlar köylerinde 7 olmak üzere 16 şehit çocuğumuzun adına yaşayacak. Amacımız, bütün illerimize bu güzel projemizi kazandırmak. Öğrencilerimiz burada güzel vakit geçirebilecek. Şehit olan bebeklerimizin, çocuklarımızın mekanı cennet olsun. Onların izinde güzel bir gelecek bu kütüphanelerde yeşerecek inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

Törene, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, AK Parti İlçe Başkanı Cüneyt Aktuğ, Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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