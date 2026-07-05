Şırnak'ta 500 dronla Hz. Nuh anma gösterisi

Şırnak'ta "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" kapsamında 500 dronla gösteri gerçekleştirildi.

Şırnak Valiliği ile Şırnak Belediyesince düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde özel dron gösterisi yapıldı.

Programda konuşan Vali Birol Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Hz. Nuh'u Anma Merasimi'nin bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirten Ekici, "Bu merasimin ilki 1973'te yapıldı. Bundan sonra 5 yıl öncesine kadar hep bu dağa bakmışız. Hemen yanı başımızda kan ve gözyaşını görürken bugün çok şükür huzur ve güven ortamı içinde yaşıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak'ın zaman zaman acılara tanıklık ettiğini ancak hiçbir zaman diz çökmeyen bir şehir olduğunu ifade etti.

Yarka, "Şırnak, devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin kararlılığıyla yeniden ayağa kalkmıştır. Bu dönüşümün mimarı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde Şırnak, terörün gölgesinden çıkarak huzurun, güvenliğin ve kalkınmanın şehri olmuştur. Bu şehrin mayasında teslimiyet değil, dirayet vardır." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini belirtti.

Cudi Dağı Sefine bölgesinde düzenlenecek Hz. Nuh'u Anma Merasimi'ne katılmak için geldiğini aktaran Akçay, "Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Türkiye Yüzyılı, Nuh'un Gemisi inşa edilmektedir. Bu gemide aynı devletin vatandaşı olarak hepimizin yeri vardır. Türkiye Yüzyılı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Şırnak'ın sorunlarını TBMM'de ve partimizin platformlarında dile getirmeye, gelişen Şırnak'ın daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölge insanının yıllarca büyük acılar çektiğini, huzurun tesis edilmesiyle kentin önemli bir gelişim sürecine girdiğini gözlemlediklerini söyledi.

Herkesin aynı gemide olduğunu ifade eden Şahin, "Gazze'de binlerce insan, bebek öldürüldü, katledildi. Onları katledenlere artık 'yeter' diyoruz. Gazze'deki çocuklara Cudi'nin çocukları sahip çıkacak." dedi.

Konuşmaların ardından 500 dron, Şırnak semalarında Nuh'un Gemisi silüeti ile çeşitli figürler oluşturdu. Vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Programa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.