Şırnak merkezli 3 ilde 85 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı

ŞIRNAK Şırnak, Van ve Mardin'de 158 ekiple 86 şüpheliye yönelik 85 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 65 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 7 aylık takibi sonucu şehir merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticaretini yapan şahısların deşifre edilerek suç ve suç unsurlarının engellenmesine yönelik 158 ekip, 799 personel, 55 Özel Harekat Timi ve 10 narkotik köpeği ile eşzamanlı operasyon düzenlendi. 85 adrese yapılan şafak operasyonunda şehir merkezi, Cizre, Silopi ve Uludere'de 84 şüpheli, Van ve Mardin'de 2 şüpheli olmak üzere 86 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 kil 650 gram eroin maddesi,5 bin 601 kilo metamfetamin maddesi, 2 adet av tüfeği, 5 adet tabanca ve tabancalara ait 8 adet şarjör, 96 adet mermi, 3 adet hassas terazi,3 adet telsiz, çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu ve uyarıcı madde ve bunları kullanmak için çok sayıda aparat ele geçirildi.

Gözaltına şüphelilerin işlemleri devam ederken, firari 21 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.