Sırbistan ile Çin, NATO Bombardımanında Ölen Çinli Şehitleri Andı

BELGRAD, 8 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan ve Çin'in temsilcileri Cumartesi günü, 1999'da Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ndeki eski Çin büyükelçiliğinin NATO tarafından bombalanması sonucu öldürülen üç Çinli gazeteciye adanan anıt levhalara çelenkler bırakarak Çinli şehitleri andılar ve NATO'nun "barbarca eylemini" kınadılar. Anma törenine katılan yetkililer arasında Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, Çalışma, İş, Sosyal İşler ve Savaş Gazilerinden Sorumlu Bakan Darija Kisic Tepavcevic ve Çin'in Sırbistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tian Yishu da vardı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Çin Büyükelçiliği yetkilileri, 1999'da Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ndeki eski Çin büyükelçiliğinin NATO tarafından bombalanması sonucu öldürülen üç Çinli gazeteci için saygı duruşunda bulunuyor, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua) Vulin, "Burada can veren Çin vatandaşlarının burada olmaları bile gerekmiyordu, ama en zor ve üzüntü verici anlarımızı paylaşmak için bunu yapmayı tercih ettiler" dedi. "Sırbistan, saldırganlığı sırasında NATO tarafından işlenen suçların sorumluluğunu sormaktan hiç vazgeçmeyecek" ifadelerini kullanan Vulin şöyle devam etti: "Bizden şimdi siyasetleriyle aynı çizgiye gelmemizi isteyenler (Batılı güçler) 1999'daki açıklamalarını hatırlamalılar."Vulin, Sırbistan ve Çin'in "en zor zamanlarda dövülmüş çelikten bir dostluğa sahip" olduğunu kaydetti.Tian ise, "Çin ile Sırbistan arasındaki çelik gibi dostluk şimdi bu bölgenin ekonomik toparlanmasında hayati bir rol oynuyor" dedi ve şöyle devam etti: "Barışçıl tüm ülkelerle hem ekonomik işbirliği hem de güvenlik alanlarında kapsamlı işbirliğini sürdürmek istiyoruz."

Çalışma, İş, Sosyal İşler ve Savaş Gazilerinden Sorumlu Bakan Darija Kisic Tepavcevic (soldan birinci) Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ndeki eski Çin büyükelçiliği alanında bir röportaj veriyor, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua) Sırbistan ordusundan emekli bir albay olan ve anma törenine yerel bir sivil dernek ile birlikte katılan Svetozar Parezanin, üzerinde öldürülen üç Çinli gazetecinin (Xinhua Haber Ajansı'ndan Shao Yunhuan, Guangming gazetesinden Xu Xinghu ve eşi Zhu Ying) fotoğraflarının bulunduğu bir pankart taşıdı. Parezanin, "o günü çok iyi hatırlıyoruz ve asla unutmayacağız. Kardeş Çin halkına saygımızı göstermek için her yıl buraya geliyoruz" dedi.

Xinhua / Güncel