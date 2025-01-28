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Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

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Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonu faciası protestoları nedeniyle görevinden istifa etti. Ulaştırma Bakanı Goran Vesic, Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve Demiryolu Genel Müdürü Jelena Tanaskovic ile birlikte istifaların sayısı 4'e yükseldi.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti. Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

"DUR SIRBİSTAN" SLOGANLARI ATILDI

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti. Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

İSTİFALARIN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Sırbistan'da günden güne büyüyen protestolar sonrasında Başbakan Milos Vucevic de bugün istifa ettiğini duyurdu. Vucevic'in istifası sonrasında protestolar nedeniyle görevinden ayrılan isimlerin sayısı 4'e yükseldi.

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

BAŞBAKAN VUCEVİC DİYALOG ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile düzenlediği ortak basın toplantısında hükümete tepki gösteren öğrencilere diyalog çağrısı yapmıştı.

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

"SORUMLULAR CEZALANDIRILACAKTIR"

Novi Sad'daki tren kazasının üzerinden 90 gün geçtiğini belirten Vucic, "Sorumlular cezalandırılacaktır. Bizler yaşanan trajedinin ardından elimizden geleni yaptık, hayatını kaybedenlerin yakınlarının her zaman yanında olduk. Öğrencilerin talep ettiği çoğu madde yerine getirildi, kazaya ilişkin gerekli belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. Gözaltına alınanların serbest kalmasını istediler. 13 öğrenci ve 1 akademisyen için af kararı imzalamaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti
Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Aman Allah'ım. Bakan gözaltına alınmış. Yarabbim paralel evrende mi yaşıyorum. İnsan hayatı ne kadar kıymetli. 15 değil belki 1 kişi bile ihmalden ölse yine aynısını yaparlardı. Bizde 50 bin 100 bin kişi de ölse umurumuzda değil. Önemli olan koltuğum ve koltuğum sayesinde kazandığım rantlarım mantığı geçerli. Biri çıkar peçeteye yazarak rüşvet alır, biri spk üzerinden vatandaşın parasına çöker, biri tarlayı üçe alır, imar kararı ile arsa yapar tekrar geriye bine satar. Biri yandaşa ihale verir

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

tüh yaaa geç kalmış ülkenin çöpleri solaklar. bakın onlarda hemen istifa ediyorlar demek için. oysa abd de 16 bin ev yandı 30 civarında insan öldü, 2017 de Londrada gökdelende yangın çıktı 72 kişi öldü , hükümetleri istifa etmedi. ama bizim aklı müflis solaklara kalsa hava yağmurlu diye hükümet suçlu. tabi ki sucu olan cezasını ceksin ama hükümet istifası nedir ya. on milyonlarca insanın iradesi çöpe gidemez. aksi halde her afettte hükümet edecekse her sene hükümet değişir ülkelerde

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Haber YorumlarıYilmaz Dogan:

istifa istifa Türkiye de yok oyle birsey

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Haber Yorumlarıoğuz şengül:

birde bize bak milliyetçi ve şerefli milletmişiz yersen nerde dolandırıcısı yandaşı yobazı hırsızı varsa dolmuş taşmış insan hayatı değeri 0 bu ülkede herkes kendi derdinde kendi keyfinde adaleti anca kendi etrafında arar milletin derdiyle dertlenmez kimse böyle milliyetçilikmi olur anca lafla kibirle sizin milliyetçiliğiniz milletini sevmeyen bir devlet yapılanmasıda var milletine saygı duymayan demokratik olmayan insanın canı bir hiç bu ülkede sevgi namınada en ufak kırıntı bile yook yok yoook

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ankara poatlıda çorluda kazalarda insanlar ölmüş ,sakarya pamukovada normal treni aşırı hızlanması için emir vermiş olan kazada 41 kişi ölmüş kılları kımıldamamıştı onlar teflon gibidir hiç bir şey üzerlerine yapışmaz ama iyi bir şey oldumu sahip çıkar kırk gün kırk gece davul zurna çalıp reklamını yaparlar

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Haber YorumlarıDeha adam:

Millet dediğin işte protestolar nerde 70 den fazla can verdi bu ülke birkaç gün önce hani merhamet?

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