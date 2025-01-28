Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti. Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

"DUR SIRBİSTAN" SLOGANLARI ATILDI

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti. Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.

İSTİFALARIN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Sırbistan'da günden güne büyüyen protestolar sonrasında Başbakan Milos Vucevic de bugün istifa ettiğini duyurdu. Vucevic'in istifası sonrasında protestolar nedeniyle görevinden ayrılan isimlerin sayısı 4'e yükseldi.

BAŞBAKAN VUCEVİC DİYALOG ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile düzenlediği ortak basın toplantısında hükümete tepki gösteren öğrencilere diyalog çağrısı yapmıştı.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILACAKTIR"

Novi Sad'daki tren kazasının üzerinden 90 gün geçtiğini belirten Vucic, "Sorumlular cezalandırılacaktır. Bizler yaşanan trajedinin ardından elimizden geleni yaptık, hayatını kaybedenlerin yakınlarının her zaman yanında olduk. Öğrencilerin talep ettiği çoğu madde yerine getirildi, kazaya ilişkin gerekli belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. Gözaltına alınanların serbest kalmasını istediler. 13 öğrenci ve 1 akademisyen için af kararı imzalamaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.