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Sinop'un İlçelerinde Cumhuriyet Bayramı Törenleri

Sinop'un İlçelerinde Cumhuriyet Bayramı Törenleri
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Sinop'un Boyabat, Türkeli, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinop'un Boyabat, Türkeli, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Serdal Akdemir ve Belediye Başkanı Hasan Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajlarının okunmasıyla sona erdi.

Türkeli

Türkeli ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende, Kaymakam Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Gerze

Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önünde yapılan tören, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı Atatürk Anıt'ına çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Elif Kuzu, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Ermiş ve diğer ilgililer katıldı.

Saraydüzü

Saraydüzü ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz ve Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu tarafında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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