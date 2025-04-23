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Sinop'un Gerze ve Boyabat İlçelerinde 23 Nisan Törenleri Düzenlendi

Sinop'un Gerze ve Boyabat İlçelerinde 23 Nisan Törenleri Düzenlendi
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Sinop'un Gerze ve Boyabat ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve törenler gerçekleştirildi. Gerze'de şiirler okundu ve gösteriler yapıldı, Boyabat'ta ise müzikal etkinlikler ve başarı belgeleri takdim edildi.

Sinop'un Gerze ve Boyabat ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gerze'de Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gerze Belediyesi Festival Alanı'nda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okunarak, gösteriler sunuldu.

Törene, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Elif Kuzu, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Boyabat

Boyabat'ta, Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dumlupınar İlkokulu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu.

Öğrencilerce jimnastik, halk oyunları ve tiyatro gösterinin yapıldığı tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin takdimi ile son buldu.

Törene Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcı vekili Seyfettin Çil, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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