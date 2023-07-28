Sinop'un Ayancık ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Müslüm Eser yönetimindeki 06 BND 891 plakalı tır, Bakırlızaviye köyünde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkeli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yara almadan kurtuldu. Mevlüt K. yönetimindeki 53 ABV 850 plakalı otomobil, Güzelkent mevkiisnde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki kişi yara almadan araçtan çıktı. Sinop'un Saraydüzü ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi. İlçe Müftülüğü tarafından Tarihi Merkez Camisinde, muharrem ayı dolayısıyla program düzenlendi. Burada vatandaşlara aşure ikram edildi.