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Sinop Türkeli'de sağanak sonrası kara yolunda taş ve çamur birikti, temizlik başladı

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Sinop Türkeli'de sağanak sonrası kara yolunda taş ve çamur birikti, temizlik başladı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde gece başlayan sağanak, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunda taş ve çamur birikmesine neden oldu. Karayolları ve jandarma ekipleri bölgede temizlik ve güvenlik önlemi alırken ilçe merkezinde su birikintileri oluştu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle Türkeli-Çatalzeytin kara yolunun Oymayaka köyü mevkisinde yamaçtan gelen taş ve çamur birikti.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı, Karayolları ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Derelerdeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ayaz köyünde İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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