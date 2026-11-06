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Almanya, Leipzig-Halle İHA saldırı girişimi şüphelisini yapay zeka resmiyle arıyor

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Almanya, Leipzig-Halle İHA saldırı girişimi şüphelisini yapay zeka resmiyle arıyor
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Almanya'da Federal Savcılık ve BKA, Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki patlayıcı yüklü İHA saldırı girişiminin şüphelisi için yapay zeka robot resmiyle yardım çağrısı yaptı. Sıcak havaya rağmen kalın giyinen, şapka ve kapüşonlu, siyah sırt çantalı zayıf kişinin arandığı belirtildi.

Almanya'da Federal Savcılık ve Federal Kriminal Dairesi (BKA), ağustos ayında Leipzig Havaalanına yönelik patlayıcı yüklü insansız hava araçlı (İHA) saldırı girişiminin faillerinden birinin robot resmini yapay zekaya hazırlatarak yardım talebinde bulundu.

Almanya'da güvenlik güçleri yapay zeka ile oluşturulan bir robot resim ile şüphelinin bulunması için çağrıda bulundu. Almanya'da Federal Savcılık ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan ortak açıklamada, "4-5 Ağustos 2026 akşamında, bir havaalanı çalışanı Leipzig-Halle Havaalanı'nın güney pistinde yerde duran bir insansız hava aracı (İHA) keşfetti. İHA, Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçaklarına çok yakın bir konumdaydı. İHA, patlayıcı bir düzenekle donatılmış ve patlayıcılarla yüklüydü. BKA şu ana kadar iki şüpheliyi tespit etti. Soruşturmaya göre, insansız hava aracı saldırısı ile bağlantılı olabilecek başka bir bilinmeyen kişi daha bulunuyor" denildi.

Açıklamada, "Ağustos ayındaki yüksek sıcaklığa rağmen alışılmadık derecede kalın giyinmiş zayıf bir kişiyi aranıyor. Şüpheli şapka ve kapüşon, kalın bir ceket ve koyu renk pantolon giymişti. Ayrıca siyah bir sırt çantası taşıyordu" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturmaya göre kimliği belirsiz kişinin 31 Temmuz-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında bölgede elektrikli bisikletle seyahat ettiği belirtilerek, "Federal Başsavcılık ve Federal Kriminal Dairesi yardımınızı rica ediyor" çağrısı yapıldı.

Havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulunmuştu

Almanya'nın doğusundaki Leipzig-Halle Havalimanında 4 Ağustos 2026'da Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçağının bulunduğu bölgede patlayıcı yüklü bir İHA bulunmuştu. İHA'nın etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan ilk incelemeden sonraki açıklamada, profesyonel bir hazırlık gerektirdiği belirtilen saldırı girişiminin uluslararası bir boyutu olduğu belirtilmişti.

Alman hükümeti eylül ayı başında ise saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın olduğunu duyurmuş, Bonn şehrindeki Rus Başkonsolosluğu'nun kapatılmasının da dahil olduğu bir dizi kararlarla söz konusu eyleme karşılık verildiğini bildirmişti. Rusya da Almanya'nın bu hamlesine Rusya'nın farklı şehirlerindeki Goethe Enstitülerini kapatarak karşılık vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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