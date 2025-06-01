Sinop'ta Yasa Dışı Avlanan 363 Kalkan Balığı Vatandaşlara Dağıtıldı

Sinop'ta Yasa Dışı Avlanan 363 Kalkan Balığı Vatandaşlara Dağıtıldı
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Sinop'ta gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı olarak avlanan 363 kalkan balığı, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında tekne sahibine ceza kesildi.

Sinop'ta yasa dışı avlandığı tespit edilen 363 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Türkeli ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.

Teknede yapılan kontrolde, yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 363 kalkan balığına el konuldu.

Balıklar, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılırken, kaçak avcılık yapan tekne sahibine idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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