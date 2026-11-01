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Sinop'ta kalp krizi geçiren öğretmen Gökçen Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

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Sinop'ta kalp krizi geçiren öğretmen Gökçen Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
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Sinop Anadolu Lisesi'nde görev yapan 48 yaşındaki Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Gökçen Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz için okul önünde tören düzenlendi; cenazesi Çukurbağ Mezarlığı'nda defnedildi.

Sinop'ta kalp krizi sonucu vefat eden 48 yaşındaki öğretmen Gökçen Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Sinop Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Gökçen Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yılmaz için, yaklaşık 17 yıl görev yaptığı okul önünde tören düzenlendi.

Törene, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Vali Yardımcısı Muhammed Serkan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, yakınları, öğrencileri ve meslektaşları katıldı.

Okul önündeki törenin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Alaaddin Camisi'ne götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı, Çukurbağ Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA
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