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Sinop'ta Bilim Köyü etkinliğinde çocuklar robotik kodlamayı deneyimledi

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Sinop'ta Bilim Köyü etkinliğinde çocuklar robotik kodlamayı deneyimledi
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Sinop Üniversitesi'nin TÜBİTAK 4009 Köy Okulları Programı kapsamında düzenlediği Bilim Köyü etkinliğinde çocuklar robotik kodlama ve güneş enerjili araba yapımını deneyimledi. Doğa yürüyüşü yapan çocuklar bilimsel gözlem yaptı ve köy kahvehanesinde enerji verimliliği konuşuldu.

Sinop'ta hayata geçirilen "Kuzeyin Çocukları Bilim Köyünde Projesi" kapsamında çocuklar, bilim ve teknolojiyle buluştu.

Sinop Üniversitesi tarafından uygulamaya konulan TÜBİTAK 4009 Köy Okulları Programı çerçevesinde merkez ilçeye bağlı Kabalı köyünde "Bilim Köyü" etkinliği düzenlendi.

Köy Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, açılan atölyelerde robotik kodlama, topraktan teknolojiye geçiş ve güneş enerjisiyle hareket eden araba yapımı gibi bilimsel ve teknolojik çalışmaları deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte doğa yürüyüşü de yapan öğrenciler, Doç. Dr. Evrim Sönmez rehberliğinde doğada bilimsel gözlem yaptı.

Proje yürütücüsü Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ayşin Gaye Üstün, AA muhabirine, daha önce köy okullarında görev yapmış bir öğretmen olarak TÜBİTAK'ın bu yönde bir programı uygulamaya koymasının kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.

TÜBİTAK'ın duyurusunun ardından gerekli adımları atarak hazırladığı projenin kabul gördüğünü anlatan Üstün, şöyle devam etti:

"Burada köy halkı, öğretmenler ve köy okulundaki çocuklarla bilim, eğitim ve teknoloji üzerine etkinlikler gerçekleştiriliyoruz. İlk günümüzde kodlama ve 3D yazıcılarla ilgili etkinlikler gerçekleştirdik. İkinci günümüzde ise oyun geliştirme bölümü öğrencilerimiz geliştirmiş oldukları oyunları buradaki öğrencilerimize aktarıyor. Aynı zamanda elektrik bölümünden öğrencilerimiz de güneş enerjisi panelli araçların maketlerini çocuklarımızla birlikte tasarlıyor."

Etkinliğe katılan çocuklarda bilim ve teknoloji noktasında farkındalık oluştuğunu gözlemlediklerini belirten Üstün, "Kodlama ile alakalı robotları gördüklerinde farkındalık oluştuğunu gözlemledik. Aynı zamanda öğretmenlerimizle konuştuk. Onlar da ilgilerini çektiğini, materyalleri derslerinde kullanmak istediklerini söylediler. Genel olarak memnun olduklarını söyleyebilirim." dedi.

Etkinlik çerçevesinde köy kahvehanesinde vatandaşlarla da bir araya gelen akademisyenler, enerji verimliliği üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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