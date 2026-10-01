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Sinop'ta alabora olan teknede polis memuru yaşamını yitirdi, meslektaşı aranıyor

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Sinop'ta alabora olan teknede polis memuru yaşamını yitirdi, meslektaşı aranıyor
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Sinop'ta denize açılan polis memurlarından Orhan Gazi Yetiş (38) hayatını kaybetti, kaybolan Numan Şen için arama çalışmaları sürüyor. Yetiş'in cenazesi Malatya'ya gönderilirken, arama çalışmaları Lala sahili ve çevresindeki 10 kilometrelik kıyı şeridinde yoğunlaştı.

SİNOP'ta balık avlamak için dün denize açıldıkları tekne kaybolan meslektaşı Orhan Gazi Yetiş (38) hayatını kaybeden, kendisi ise kaybolan polis memuru Numan Şen için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Havadan, denizden, karadan ve su altından yürütülen çalışmalara çok sayıda ekip ve teknik ekipmanla devam ediliyor.

Merkeze bağlı Yalı köyü açıklarında, izinli oldukları sırada denize açılan polis memurları Orhan Gazi Yetiş ile Numan Şen'in bulunduğu tekne, motor arızasının ardından dalgaların etkisiyle sürüklenerek alabora oldu. Denize düşen 2 polisten Orhan Gazi Yetiş, ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Yetiş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaybolan Numan Şen için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Lala sahili ve çevresindeki yaklaşık 10 kilometrelik kıyı şeridinde sürdürülüyor. Çalışmalara 1 helikopter, 1 insanlı keşif uçağı, 8 bot, 2 takviye bot ve 21 dalgıç katılırken, 75 sahil güvenlik ve 65 jandarma personelinin yanı sıra deniz polisi, AFAD ekipleri, su ürünleri kontrol teknesi ve Demirciköy Balıkçı Kooperatifine bağlı balıkçı tekneleri de destek veriyor. Bölgenin havadan takibi 3 dron ile yapılırken, su altında ROV görüntüleme sistemi ve yandan taramalı sonar kullanılıyor.

AİLESİ UMUTLA BEKLİYOR

Bafra'dan Sinop'a gelen Numan Şen'in amcası Selami Şen, arama çalışmalarını olay yerinden takip ettiklerini söyledi. Yeğeninin yaklaşık 40-45 yaşlarında olduğunu ve 16 yıldır Sinop'ta polis memuru olarak görev yaptığını belirten Şen, "Evli ve iki çocuğu var, hanımı da perişan oldu. Akşamdan beri içimiz parçalandı. Evde duramadık da buraya geldik. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Yüzmeyi bilirdi ama öyle gemicilik, balıkçılık falan yoktu. Hobi olarak almıştı bu tekneyi" dedi.

Necati Şen ise olaydan kısa süre önce Numan Şen'in babasıyla telefonda görüştüğünü anlattı. Şen, "Babası oğlunu aramış. Babası oğluna bir şey alacakmış. Telefonda 'yarın alırım' demiş. Kendisi de gelecekmiş bugün için ama 10 dakika sonra da bu haber geliyor" diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN

Öte yandan kazada hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş (38) için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi. Tören mangası tarafından alana getirilen Yetiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.

Numan Şen'i arama çalışmalarının ise bölgede oluşturulan ekiplerle aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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