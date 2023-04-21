Sındırgı Hisaralan Jeositi UNESCO tescilli aldı

Sındırgı Hisaralan Jeositi UNESCO tescili aldı

İDA Madra Jeopark alanında yer alıyor

BALIKESİR - 2012 yılında ilk çalışmaları başlayan ve 2021 yılında aday listesine giren İda Madra Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından "ulusal jeopark" olarak kabul edildi. UNESCO Küresel Jeopark ağında şu an 46 ülkeden 177 jeopark bulunuyor. Listeye Türkiye'den Manisa'da bulunan Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkından sonra Türkiye'nin ikinci Jeoparkı da İDA Madra Jeoparkı oldu.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğinde 2019 yılında başlatılan ve 2020 Kasım ayında UNESCO başvurusu yapılan proje 2022 yılı sonlarında UNESCO tarafından Ulusal Jeopark ilan edildi. Sındırgı'dan Balıkesir - İzmir sınırındaki Madra Dağı'na ve Kozak Yaylası'na uzanan bir alanı kapsayan İda Madra Jeopark Projesi, UNESCO tarafından 'Ulusal Jeopark' ilan edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Jeopark projesi için yaptığı başvuru kabul edildi. Uzun süredir üzerinde çalışmaların yürütüldüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de dahil olduğu projenin 'Ulusal Jeopark' olarak kabul edildiğine ilişkin karar yazısı Büyükşehir Meclisi'nde okundu. UNESCO Jeopark Milli Komisyonu'nun karar yazısı şöyle: Milli Komisyonumuzun jeopark alanları ve jeolojik mirasın korunması dahilinde sürdürmekte olduğu farkındalık çalışmaları doğrultusunda, ülkemizdeki jeopark çalışmalarının teşviki ve karşılıklı deneyim paylaşımı amacıyla Ulusal Jeopark Ağı kurulmasına karar verilmiştir. 2023 öncesi UNESCO'dan küresel jeopark belgesi almış veya almak için başvuru yapmış olanların ihale dosya hazırlamalarına gerek kalmaksızın ulusal jeopark olarak kabul ve ilan edilmesine karar vermiştir. Bu küresel aday İda Madra Jeoparkı Ulusal Jeopark olarak kabul ve ilan edilmiştir."

Hisaralan Jeosit Alanında Bulunan Canlı Dikitler Yeryüzünde Tek

98 derece kaynak çıkışlı jeotermal suyun yeryüzüne doğal yollar ile çıkışı ile oluşan doğal dikitler yeryüzünde Sındırgı ilçesinde bir diğeri ise Atlas okyanusunun derinliklerinde bulunuyor. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın Sındırgı Hisaralan bölgesindeki bu doğa harikası güzelliklerin koruma altına alınması, turizm ve araştırma alanı haline getirilerek Jeopark yapılmasına dair kurulan hayaller Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ın koordinatörlüğünde Balıkesir'in tamamına, İzmir'e kadar da uzandı.

Doğa harikası güzellikleri kapsayan İDA Madra Jeoparkı UNESCO tarafından da Ulusal Jeopark ilan edildi. Büyük bir kısmının düzenlemesi tamamlanan İDA Madra Jeopark Hisaralan Jeosit alanı bugüne kadar turizm alanında yerli ve yabancı konukların yanı sıra üniversite öğrencileri, üniversite inceleme gezileri dahilinde 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

17 bin kilometrekarelik alanda 11 mekansal odak noktası bulunan İDA Madra jeoparkının en önemli oluşumları Sındırgı Hisaralan Jeosit alanında bulunuyor. Jeopark projesi ile Balıkesir Jeoturizm ile anılacak bölge halkına ekonomik kazanç da sağlayacak.

İDA Madra Jeoparkının UNESCO tarafından tescillenmesinin Balıkesir ve çevre iller için mükemmel bir değer kazandırdığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Doğal şehir Sındırgıda bulunan dünyadaki çok ender örneklerinden birisi burada yer alan sıcak suyun yeryüzüne çıktığında oluşturduğu dikitlerin bulunduğu Hisaralan bölgesindeyiz. ve bu Hisaralan bölgesindeki dikitlerin bütün dünya kültür mirasına kaydolabilmesinin yaptığımız bir çalışma vardı ki burayı bir jeopark haline dönüştürmek. Sındırgı Hisaralanda bulunan sıcak su kaynaklarının yeryüzüne çıkarken n oluşturdukları dikitler, yüzlerce alandaki dikitler burada geniş bir coğrafyada yer alıyor. Büyükşehirle birlikte yaptığımız proje ile Yücel Yılmaz başkanımın ilgisini çekti ve bu işi Balıkesir'in, Çanakkale'nin, İzmir'in yeryüzü şekillerini içine alabilecek şekilde bir turizm rotasına dönüştürmek ve kırsal kalkınma modeli olarak yer almasını sağlayabilecek bir projeye imza atıldı. Adı "İda Madra Jeoparkı" şuanda çok güzel bir haberi almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hisaralan jeositlerinin ilham kaynağı olduğu İda Madra jeoparkı UNESCONUN ulusal milli komitesi tarafından milli bir jeopark olarak ilan edildi. Güzel bir haber Balıkesir'in, Çanakkale'nin ve Bergama'nın içinde bulunduğu bu alanda bir turizm rotasına, kırsal olarak da yörenin değerlerinin ortaya çıkmasına sebep olacak bir kalkınma modeli oluşturdu. Ben imkan veren Yücel Yılmaz başkanıma, büyükşehir belediye başkanımıza ve UNESCO milli komitesine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum" dedi.