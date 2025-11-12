Haberler

Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınasına ilişkin konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Son dönemde Sındırgı Fayı da deprem üretmeye başladı. Eskiden çok az bir aktivitesi vardı. Birden fazla fay aktiviteye katıldığı için deprem fırtınası birkaç ay sürebilir" dedi.

  • Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde iki ana deprem meydana geldi.
  • Sındırgı'da 3 ayda Türkiye genelinde 10 ayda olması gereken deprem aktivitesi gerçekleşti ve aktivite 18 bini aştı.
  • Deprem fırtınasının birkaç ay sürebileceği belirtildi ve hasarlı binalar boşaltıldığı için can kaybı olmayacağı ifade edildi.

Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı ilçede 10 Ağustos'ta aynı büyüklükte bir deprem daha yaşandı. Çevre illerden de hissedilen depremler sonrası bölgede çok sayıda artçı sarsıntı oldu. Artçılar nedeniyle tedirginlik sürerken DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgede sıra dışı bir durum yaşandığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Sistemin içindeki fayların varlığı, bölgenin jeotermal sistem yapısında olması aktiviteyi artırıyor. 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki ana şoktan sonra binlerce artçı şok yaşandı. 27 Ekim'de 2'nci bir ana şok yine 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremler birbirini tetikleyecek şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"10 AYDA OLMASI GEREKEN AKTİVİTE 3 AYDA OLDU"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum Sındırgı Fayı'nın güneyinde ölü faylar sınıfında yer alan fayların deprem üretmeye başladığını söylüyor. Bölgedeki deprem aktivitesi 18 bini aşmış durumda. Normalde Türkiye genelinde 10 ayda olması gereken aktivite Sındırgı'da 3 ayda oldu. Ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu aktivitenin sürmesi ayrıca 3 ve 4 büyüklüğünde depremlerin çok fazla olması jeotermal sistemin varlığıyla açıklanabiliyor. Bu dünyada da böyledir. 'Deprem fırtınası', 'deprem serisi', 'deprem dizisi' gibi çok farklı isimleri var."

"HASARLI BİNALARIN HEPSİ BOŞALTILDI"

İlçede depremlerin sürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, "Halk bu depremleri hissediyor. O yüzden afet bölgesi olarak ilan edildi. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye sokuldu. Psikososyal uzmanları, halkın arasında dolaşıyor. Hem yaşamsal hem psikolojik anlamda devlet duruma el koymuş durumda. Hasarlı binaların hepsi boşaltıldı. O insanları daha güvenli yerlere aldık. Dolayısıyla deprem sonucu bu tür bazı binalar yıkılabilir ancak boşaltıldığı için can kaybı olmayacak" dedi.

"ESKİDEN ÇOK AZ BİR AKTİVİTESİ VARDI"

Depremlerin takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "En batıda Gelenbe Fayı var. Burada depremler de sınırlanmış durumda; bariyer görevi görüyor. Bu fay, depremi üzerine alıp kuzeye ve güneye de yansıtabilir. Güneydoğuya doğru faylar ve depremler devam ediyor. Deprem aktivitesi bu bölgede ilerleyip, sürebilir. Sık aralıklarla bölgede deprem oluyor. Sındırgı Fayı'nın kuzeyindeki depremler, bu fayla alakalı. Son dönemde Sındırgı Fayı da deprem üretmeye başladı. Eskiden çok az bir aktivitesi vardı. Birden fazla fay aktiviteye katıldığı için deprem fırtınası birkaç ay sürebilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
