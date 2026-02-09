Sındırgı'da depremzedeler için yapılan kırsal konutların kaba inşaatları tamamlanıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından kırsal mahallelerde 380 konutun yapımı sürüyor.

İlçede 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kırsal Gölcük, Alacaatlı, Osmanlar, Kertil ve Emendere mahallelerinde evleri zarar gören vatandaşlar için 380 konut yapımı kararlaştırıldı.

İhale sürecinin ardından yapımına başlanan evlerin birçoğunun kaba inşaatı tamamlandı.

Çelik konstrüksiyon sistemle depreme dayanıklı yapılan evler, en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremzedeleri ziyaret eden ve yapımı süren evleri inceleyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, vatandaşların konut ihtiyacının en kısa sürede karşılanacağını söyledi.

Ustaoğlu, ilçede meydana gelen iki depremde toplam 1262 binanın ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirterek, "Depremin olduğu ilk andan itibaren devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuz haline geçmiş, ilk günden itibaren yaraların sarılması adına her alanda sahada yerimizi almış bulunmaktayız." dedi.

Vatandaşların barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için 455 konteyneri hizmete sunduklarını dile getiren Ustaoğlu, birçok kırsal mahallede yaşam konteynerleri kurularak vatandaşların sıcak ortamlara kavuşturulduğunu anlattı.

Ustaoğlu, depremin ardından hızlı bir şekilde konut yapımına başlandığına işaret ederek, "Kırsalda toplam 380 deprem konutunun ihalesi yapıldı. İnşaat süreçleri başlamış olup konutlarımız hızla yükselmektedir. İnşallah en kısa sürede bu evleri tamamlayarak vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." diye konuştu.

"Acil ihtiyaçlar için 119 milyon liralık kaynak kullanıldı"

48 iş yeri için hak sahipliği bulunan vatandaşlarla ilgili süreçlerin de tamamlanacağını vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası kırsalda yıkılan camilerimizin yerine çadır mescitler kurduk. Bu kapsamda 11 çadır mescit ve 2 prefabrik mescit hizmete açıldı. Ayrıca ahırları yıkılan vatandaşlarımız için toplam 73 çadır ahır kurulumu yapılarak hayvanların da can güvenliği sağlandı. Vatandaşlarımızın barınma, nakil ve kira yardımı gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması için toplamda 119 milyon liralık kaynak kullanıldı. Bu kaynak konteyner kurulumları, altyapı çalışmaları ve vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması için harcandı."

Ustaoğlu, kent merkezinde TOKİ tarafından yapımı süren 300'ün üzerinde konutun da hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından vatandaşlara teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Osmanlar Mahallesi Muhtarı Abdullah Başaran da depremin mahallelerinde çok şiddetli hissedildiğini ifade etti.

Ekiplerin hızlıca gelerek gereken tespitlerde bulunduklarını anlatan Başaran, "Devletimizden Allah razı olsun, yeni deprem evlerimiz hızlıca yapılıyor. İnşallah ikinci etap da yapılacak. Evlerimiz çok güzel, mükemmel yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Osman Tülek de depremin ardından evleri ağır hasar alanlar için konteynerlerin kurulduğunu belirtti.

Tülek, gereken her şeyin yapıldığını dile getirerek, "Konteynerlere su, elektrik verildi. Deprem evlerimiz de yapılıyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Havva Başaran da depremin ardından yetkililerin hep ziyarete geldiklerini, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.