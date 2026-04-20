Haberler

Sincan'daki Fabrika Yangınına İlişkin Soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan’daki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan boya fabrikasında çıkan yangına ilişkin olay yeri inceleme ve ölü muayene işlemlerinin yapıldığını, otopsi ve genetik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kardelen Boya isimli firmaya ait fabrikanın üretim kısmında çıkan yangına ilişkin soruşturma sürüyor. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, yangında kayıp olduğu bildirilen bir işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay yeri incelemesi yapıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yangının 20 Nisan 2026 günü saat 09.00 sıralarında Sincan ilçesi Alcı Mahallesi ASO 2-3 OSB'de faaliyet gösteren Kardelen Boya isimli firmanın üretim bölümünde meydana geldiği belirtildi. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yangın sırasında fabrika çalışanı A.U.'nun içeride kaldığı, arama kurtarma çalışmaları sonucunda söz konusu kişiye ait olduğu değerlendirilen doku parçalarının bulunduğu ifade edildi.

2 kişi yaralandı

Yangında F.Y. ve Y.E. isimli kişilerin hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada, Başsavcılık tarafından bilirkişi eşliğinde olay yeri inceleme ve ölü muayene işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Otopsi ve genetik inceleme sürüyor

Başsavcılık, "Klasik otopsi işlemi ve karşılaştırmalı moleküler genetik inceleme işlemi Adli Tıp Kurumunca yapılmaktadır. Bilirkişi heyetince kusur tespitine çalışılmaktadır" bilgisini paylaştı.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

