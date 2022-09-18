Sınava 1 saat erken geldi, dalgınlığı nedeniyle KPSS'ye giremedi Güncel Haberler Tokat'ta, KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday sınava giremedi. Sınav yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten aday okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi. Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsünde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik kontrolden geçirilerek içeriye alındı, sınav tam 10.15'te başladı. 6 DAKİKA GEÇ KALDI Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı. Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday sınava giremedi. Sınav yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten aday okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez Tokat KPSS Saat Güncel Haberler

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