Sınava 1 saat erken geldi, dalgınlığı nedeniyle KPSS'ye giremedi
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Tokat'ta, KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday sınava giremedi. Sınav yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten aday okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi.
Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsünde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik kontrolden geçirilerek içeriye alındı, sınav tam 10.15'te başladı.
6 DAKİKA GEÇ KALDI
Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı. Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday sınava giremedi. Sınav yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten aday okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi.