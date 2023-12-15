Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş 2022 yılında Ankara'da cinayete kurban gitmiş ve bu olay Türkiye'de büyük bir yankı uyandırmıştı. Sinan Ateş'in ailesi ise gerçek faillerin hala bulunamadığını söylüyorlar ve adalet arayışına devam etmekteler.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş 2022 yılında Ankara'da cinayete kurban gitmiş ve bu olay Türkiye'de büyük bir yankı uyandırmıştı. Sinan Ateşin ailesi ise gerçek faillerin hala bulunamadığını söylüyorlar ve adalet arayışına devam etmekteler.

YIKILSIN STADYUMLARINIZ

MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından yumruk yiyen hakem Halil Umut Meler hem Türkiye hem Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Sinan Ateşin ablası Selma Ateş sosyal medya hesabı üzerinden bu duruma tepki gösterdi. Selma Ateş, "Kurşun yiyenin, tokat yiyen kadar gündem olmadığı bir ülkede yaşıyorsak, kapansın kulüpler, yıkılsın stadyumlarınız "dedi.

Ne Olmuştu?

30 Aralık 2022 günü Sinan Ateşi öldürülmüş, Sinan Ateş cinayetinin faili olarak Eray Özyağcı tutuklanmıştı. Eray Özyağcı ilk ifadesinde, "Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum" demişti. Sinan Ateş cinayetinde MHP'nin önemli isimleri azmettirici olmakla suçlanıyordu. Fakat sonradan bu isimlerin dava dosyasından çıkarıldığı iddia edilmişti.