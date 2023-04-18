Sinan Akçıl, depremin 5'inci günü enkazdan çıkarılan Ayşe'yi ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'GHB hep yanında' projesi kapsamında deprem bölgelerini ziyaret ederek depremzedelere moral vermeye çalışan şarkıcı Sinan Akçıl, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. Genç ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği Akçıl, onlarla birlikte şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Konteynerlerde kalan aileleri de ziyaret eden Sinan Akçıl, daha sonra binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin olduğu alana geçti.

"HEP BİRLİKTE YARALARI SARACAĞIZ"

Sitenin hemen yanındaki alışveriş merkezinde 2-3 yıl önce konser verdiğini belirten Akçıl, "İnanılmaz bir konser verdim. Düşünsenize aradan geçiyor 2-3 yıl geçiyor ve sonra böyle bir manzarayla karşılaşıyorsun. Tüyleri diken diken eden bir durum yani. Biz moral vermeye devam edeceğiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın moral verici yüzü olarak buralarda olmaya devam edeceğim. Hep beraber bu yaraları saracağız inşallah" diye konuştu.

"İNSANLAR MUTLULAR, EN AZINDAN BİR ARADALAR"

Konteyner kentteki çocukları ilk şoku atlatmış ve mutlu olarak gördüğünü, onlarla oyunlar oynayıp moral vermeye çalıştığını belirten Sinan Akçıl, sanatçılara da çağrıda bulunarak şunları söyledi: "İnsanlar bir şekilde yaralarını sarmak için çaba gösteriyorlar onu gördük. Konteyner kentlerdeki evleri ziyaret ettik, hepsi 'Allah razı olsun devletimizden' diyor. Mutlular şu anki hallerinden, en azından bir aradalar, canları sağ. Daha iyi olacak, kalıcı evlerine kavuştukları zaman çok daha iyi olacak. Bunun için de elinden geleni zaten yapıyor devlet. Biz çok güçlü bir ülkeyiz, her beraber bu deprem felaketinin yaralarını saracağız, buna inanıyorum."

"KLAVYE BAŞINDA DEĞİL, İNSANIN YANINDA OLSUN HERKES"

"Sanatçılara buradan tekrar çağrı yapıyorum, lütfen oturdukları yerden yazılar yazmak yerine artık buralara gelmek kolay. Uçakla Gaziantep'e indik, kara yoluyla buraya geçtik, artık bir zorluk yok. 'Ne oldu?' diye geldikleri günler olabilir başlarda ama şimdi asıl 'Ne olacak?' diye gelmeleri lazım, şu an onlara çok daha iyi ihtiyaç var. O yüzden klavye başında değil, insanın yanında olsun herkes."

5'İNCİ GÜN KURTARILAN AYŞE'Yİ ZİYARET ETTİ

Sinan Akçıl, Ebrar Sitesi'nden ayrıldıktan sonra geçtiği çadır kentte depremzedelerle iftar yaptı. Akçıl daha sonra, depremin 5'nci gününde Ebrar Sistesi enkazından kurtarılan Ayşe Yağlı'yı tedavi gördüğü KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Yağlı, kendisine ziyarete gelen Akçıl'a teşekkür ederek, "Yakından çok değişik gözüküyorsun" dedi. Depremde annesini, babasını, ablası ve eniştesi ile yeğenlerini kaybettiğini belirten Ayşe Yağlı, son bir ameliyatının kaldığını ve onu da bayramdan sonra olacağını söyledi.