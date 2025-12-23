Haberler

Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Şile Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci bir operasyon düzenledi.
  • Operasyonda 1'i cezaevinde bulunan kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.
  • CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 10 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci bir operasyon düzenledi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Daha önce Şile Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin yeni tespitler yapıldı. Bu kapsamda suç eylemlerine karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda, 1'i cezaevinde bulunan kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla 10 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kabadayı'nın yanı sıra belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan da tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLutfi turan:

Seçimle alamadığınız belediyeleri eşkiyalıkla alacağınızı zannediyorsunuz ilk demlerde AKP tarihin tozlu sayfalarında silinip gidecek (ANAP gibi) ve yapılan tüm usulsüzlüklerin hesabı sorulacak

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMMM:

OLUR MU CANIM SÜTTE LEKE OLUR BADEM BIYIKLILARDA OLMAZ.ONLAR RÜŞVETİ NEMAYI RANTI HİÇ BİLMEZLER HIRSIZLIKLA FİLAN ASLA İŞLERİ OLMAZÇOK MASUMDURLAR BOL BOL VAKIF AÇARLAR ORDAN RANDIMAN ALIRLAR

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıEnes:

Şu bursayi bir denetleseler keşke

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Milletin iradesine hiçe sayıyorsunuz böyle yaparak. Ama gün gelecek bu millet de sizi hiçe sayacak. O sandık er ya da geç bizim önümüze gelecek. Bu yaptıklarınızın hesabı sorulacak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

