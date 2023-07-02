Silahla Havaya Ateş Edenler Kurban Bayramı'nın Tadını Kaçırdı

Trabzon'da silahla havaya ateş edenlerin neden olduğu yorgun mermi vakaları sonucunda birçok olay yaşandı. Kurban Bayramı'nda yaşanan bu olaylar sonucunda bir aracın camı delindi ve bir evin çatısı delindi. Kentteki farkındalık kampanyalarına rağmen silahla havaya ateş etme olaylarının arttığı görüldü. Bu olaylar sonucunda birçok kişi yaralandı ve ölümden kıl payı kurtuldu. Silahla havaya ateş etmenin tehlikelerine dikkat çeken vatandaşlar, bayramları kana bulamamak için silah kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

TRABZON'da her fırsatta silaha sarılıp havaya kurşun sıkanlar Kurban Bayramı'nın da tadını kaçırdı. Yomra ilçesinde bayram günü, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, seyir halindeki aracın ön camından girdi. Sürücü Faruk Abdioğlu ile yanındaki çocuğu, kurşunun hedefi olmaktan kıl payı kurtuldu. Vakfıkebir'de de Anıl Sağlam'ın evinin çatısını delen kurşun çocuk odasının tavanına saplandı.

Kentte iki yıl önce fındık bahçesinde maganda kurşununun hedefi olan Emir Yuşa Atıcı'nın (15) Türkiye'yi yasa boğan ölümü sonrası 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyaları kentte kısmen olumlu sonuçlandı ancak son günlerde tüm uyarılara rağmen 'yorgun mermi' vakalarının yeniden tırmandığı görüldü. Seçim kutlamalarında tutukluk yapan silahla kendisini vuran 1 kişinin öldüğü, 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı, pencereyi delen kurşunun hedefi olmaktan 1 çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu ve en son parkta oynarken başına yorgun mermi isabet etmesiyle 1 çocuğun yaşamını yitirdiği kentte; havaya kurşun sıkanlar Kurban Bayramı'nın tadını kaçırdı.

Öte yandan, kentte yorgun mermi vakaların artması üzerine jandarma ve polis teşkilatları bünyelerinde kurulan özel dedektif ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyip, silahları ateşleyenleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.