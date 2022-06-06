Siirt'te saldırıya uğrayan doktora Vali Hacıbektaşoğlu'ndan ziyaret - Haberler

SİİRT Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Devlet Hastanesi'nde vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedilen Dr. Vedat Oran'ı ziyaret etti. Dr. Oran'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Hacıbektaşoğlu, "Sağlık Bakanımız doktorumuzu arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiler, tekrar selamlarını iletiyorum. İçişleri Bakanımızı bilgilendirdim çok geçmiş olsun dileklerini iletmemizi istediler. Adalet Bakanımızın çok yakından olayı takip ettiğini biliyorum" dedi.

Kurtalan Devlet Hastanesi'ne 4 Haziran günü halsizlik şikayetiyle gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin? Dedi. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darbetmeye başladı. Dr. Oran'ın odaya giren meslektaşları ve güvenlik görevlileri M.T.ye müdahale ederek uzaklaştırdı. Saldırı nedeniyle beyaz kod verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

HEKİMSEN üyesi sağlık çalışanları da hastane önünde açıklama yapıp, şüphelinin serbest bırakılmasını protesto ederek acil servis hizmeti hariç bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.