Siirt'te 'Kirvem Polis Olsun Projesi' ile 250 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Siirt Emniyet Müdürlüğünce kentte 250 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Siirt Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin desteğiyle yürütülen "Kirvem Polis Olsun Projesi" kapsamında 250 çocuk için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen şölende, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bazı hastanelerde sünnet ettirilen çocuklar, sünnet kıyafetlerini giydi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından dua edildi.

Çocukların keyifli vakit geçirebilmesi için oyun parkurlarının da kurulduğu etkinlik boyunca katılımcılara dondurma, pamuk şeker, limonata gibi çeşitli ikramlar sunuldu, 3 bin 500 kişiye yemek ikramında bulunuldu.

"Yeni doğan her bir bebek milletin umudu, devletin geleceğidir"

İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, yaptığı konuşmada, yıl sonuna kadar devam edecek proje kapsamında yaklaşık 500 çocuğun sünnet ettirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Öztürk, "Yeni doğan her bir bebek milletin umudu, devletin geleceğidir. Bu tören bu coğrafyadaki birliğimize ve dirliğimize kurulan bir otağdır." dedi.

Ailenin önemine işaret eden Öztürk, güçlü millet ve güçlü devlet şiarının devamı için ailenin çok iyi korunması gerektiğini vurguladı.

Bu yılı "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini anımsatan Öztürk, "Bu sadece sembolik bir karar değil, kadim bir devlet refleksi ve bir milletin geleceğini koruma iradesidir." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Öztürk, "Terörsüz Türkiye yürüyüşümüz, aidiyet duygusu gelişmiş, devletine ve milletine sahip çıkan evlatlarla devam edecek." diye konuştu.

"Allah devletimizden razı olsun"

Şölende 3 torunu sünnet ettirilen Besna Atlağ ise Şirvan ilçesinden geldiğini ve torunlarının mutlu gününe ortak olduğunu belirtti.

Etkinliğin düğün havasında geçtiğini aktaran Atlağ, "Allah, devletimizden, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emniyet Müdürümüzden razı olsun." dedi.

Mediha Kapalıgöz de çok güzel bir güne tanıklık ettiklerini dile getirerek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Aileler çocuklarıyla çok sevindi. Bu tür etkinliklerin sürekli hale gelmesini istiyoruz. Çocuklarımız çok eğlendi, mutlu oldular. Allah emek veren herkesten razı olsun." şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Öztürk ve protokol üyeleri, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu.

Çeşitli gösterilerle devam eden etkinlikte konser verildi, polis memurları ve bekçiler de katılımcılarla halay çekti.

Şölene Vali Vekili Birkan Tatlısöz, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.